تظاهرات في بريطانيا أمام مصنع عسكري للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

أغلق عشرات المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين مداخل مصنع بي.إيه.إي سيستمز في جنوب شرق إنجلترا اليوم الجمعة مستهدفين أكبر مورد عسكري في بريطانيا للدعوة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقف تسليح إسرائيل

ورفع نحو 50 شخصا لافتة مكتوبا عليها -أوقفوا تسليح إسرائيل- ولوحوا بالأعلام الفلسطينية أمام أحد مداخل المصنع في روتشستر بمقاطع كنت حيث تقوم شركة بي.إيه.إي باختبار وتجميع المعدات الإلكترونية المستخدمة في الطائرات العسكرية وأنظمة المراقبة.

وتجمع عشرات المتظاهرين عند مداخل أخرى.

وقالت الشركة: إنها لا تصدر أي معدات إلى إسرائيل بشكل مباشر لكن المجموعة من كبار الموردين لأجزاء تستخدم في صناعة الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 أمريكية الصنع والتي تستخدمها إسرائيل.

وقال متحدث باسم الشركة: الوضع في إسرائيل وغزة مروع بالنسبة لنا والأثر المدمر الذي يحدثه على المدنيين في المنطقة، ونأمل أن يتم حله في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: نحن نحترم حق الجميع في الاحتجاج السلمي. ونعمل بموجب أكثر القواعد التنظيمية صرامة ونلتزم تماما بجميع ضوابط التصدير المعمول بها المتعلقة بمعدات الدفاع والتي تخضع للتقييم المستمر.

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عدم التعامل مع المعدات العسكرية المرسلة إلى إسرائيل

ويأتي الاحتجاج في المنشأة البريطانية في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها نقابات في بلجيكا وإسبانيا رفضت التعامل مع شحنات المواد العسكرية بسبب الحرب في غزة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت نقابة عمال الشحن والتفريغ في ميناء برشلونة تحميل أو تفريغ أي مواد عسكرية.

وفي أواخر أكتوبر، دعت نقابات عمال النقل البلجيكية أعضاءها إلى عدم التعامل مع المعدات العسكرية المرسلة إلى إسرائيل.

وخرجت مظاهرات منتظمة في مدن في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الماضية دعما للفلسطينيين في غزة.

وأثارت مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين من المقرر تنظيمها يوم السبت في لندن جدلا لأنها تتزامن مع ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، مما أثار مخاوف من احتمال خروج مظاهرات مضادة في العاصمة أيضا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ولليوم الـ 35 على التوالي تشن إسرائيل هجوما بريا وجويا وبحريا على قطاع غزة أسفر حتى اليوم عن استشهاد 10 آلاف و818 معظمهم نساء وأطفال ونحو 27 ألف مصاب، إضافة لدمار هائل بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

من ناحية اخرى نظم متظاهرون تظاهرات حاشدة أمام مقر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الجمعة؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

تظاهرات ضد الصحف الغربية لدعمها إسرائيل

كما اتهم المتظاهرون وسائل الإعلام بإظهار الانحياز تجاه إسرائيل في تغطيتها للحرب خلال العدوان على غزة.

وشهدت المظاهرات الأحدث في سلسلة من المظاهرات شبه الليلية منذ بداية الحرب مسيرة الآلاف في وسط مانهاتن للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما انضم للتظاهرات مجموعة صغيرة من المتظاهرين بقيادة العاملين في مجال الإعلام يطلقون على أنفسهم اسم "كتلة الكتاب" أمام مبنى التايمز وهم يحملون لافتة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وظل المتظاهرون أكثر من ساعة، يقرأون أسماء آلاف الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة، بما في ذلك ما لا يقل عن 36 صحفيًا تأكدت وفاتهم منذ بدء الحرب.

وقاموا بتوزيع أعداد من صحيفة تتحدث عن - "جرائم الحرب في نيويورك" - التي اتهمت وسائل الإعلام بـ "التواطؤ في غسيل أموال الإبادة الجماعية" ودعت هيئة تحرير صحيفة التايمز إلى دعم وقف إطلاق النار علنًا.



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