التحالف الوطني يواصل سلسلة مؤتمرات حكاية وطن (صور)

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بمحافظة الغربية حيث تم استعراض كافة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الغربية، وهي المحطة الثالثة التي استقبلت انعقاد المؤتمر.

وكان مؤتمر حكاية وطن قد انطلق في نسخته الأولى من محافظة المنيا ومنها إلى محافظة البحيرة، حيث تناولت فاعليات المؤتمر الحديث عن الإنجازات التي تمت في محافظة الغربية وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير للمحافظة على كافة الأصعدة وذلك على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات المحافظة وكذلك توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

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وقد حضر المؤتمر عدد من قادة صناعة الرأي بالمحافظة من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة بالمحافظة والقيادات الشابة الفاعلة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

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