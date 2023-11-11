السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ازالة 18 حالة متغيرات مكانية وتعديات علي الأراضي الزراعية بالبدرشين (صور)

حملة ازالات بالجيزة،
حملة ازالات بالجيزة، فيتو

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي.

 

الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد 


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال اي تعديات على الأراضى الزراعية.
تصريحات اللواء أحمد راشد جاءت خلال متابعة جهود الحملات التي شهدها مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر لمواجهة كافة اشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

Advertisements

إزالة عدد ١٢ حاله  متغيرات وتعديات على الأراضى


وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في ازاله المخالفات على مدار ٣ أيام والتي أسفرت عن إزالة ١٢ حاله  متغيرات وتعديات على الأراضى الزراعية عباره عن جمالونات واعمده خرسانية وسملات ومبانى من البلوك وأسوار بمساحة ٥١٦٠م٢  بقرى ابوصير وسقاره والعزيزية والشوبك ونزلة الشوبك والشنباب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي أسفرت عن إزالة عدد ٦حالات مخالفة علي مساحة ١٤٤٠ منهم ٣ بناحية بنى سلامة عبارة عن حوائط سور بالطوب والاسمنت على مساحة كلية ٤٩٠م، وإزالة  غرف ومنشات بالطوب والاسمنت على مساحة ٦٠م بالمنصورية، وفي نطاق الوحدة المحلية ببهرمس تم إزالة قاعة افراح مخالفه  على مساحة ٨٠٠ م، وإزالة غرفة وسور بالطوب والاسمنت على مساحة ٩٠ م.

محافظة أسيوط تعلن حالة الطوارئ وتحذر المواطنين من الطقس واحتمالية سقوط أمطار

صحة الشرقية: استئناف حملات التبرع بالدم بمستشفى فاقوس المركزي

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الاراضى الزراعي محافظة الجيزة مركز ومدينة البدرشين

مواد متعلقة

محافظة أسيوط تعلن حالة الطوارئ وتحذر المواطنين من الطقس واحتمالية سقوط أمطار

رئيس الوزراء يفتتح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ بالفيوم

إزالة 107 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في 8 مواقع أثرية ومتحف ب5 محافظات

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

6 صور ترصد وصول ومشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

10 رسائل مصرية نارية أمام القمة العربية الاسلامية بالرياض، وقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق دولي الأبرز

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

بعد انتقاد الجمهور، ريتا حرب تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بسبب دورها في الخائن

جلسة بين أحمد سليمان ومعتمد جمال الإثنين لمعرفة طلباته

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية