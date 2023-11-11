السبت 11 نوفمبر 2023
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صحة الشرقية: استئناف حملات التبرع بالدم بمستشفى فاقوس المركزي

صحه الشرقية:استئناف
صحه الشرقية:استئناف حملات التبرع بالدم بمستشفى فاقوس المركزي

قال الدكتورمحمد محمود عرفات مدير عام مستشفى فاقوس المركزى ان الدكتور محمود عبدالعظيم مدير بنك الدم بالمستشفى استأنفت اليوم حملات التبرع بالدم والتى يتم تنسيقها من قبل الفريق الطبي ببنك الدم بالمستشفى ومتطوعين بقرى مركز فاقوس  وذلك حرصًا على توفير الدم ومشتقاته مما يسهم في إنقاذ الأرواح، وعلاج الأمراض  وذلك ياتى حرصًا من أبناء مصر المخلصين وتحت رعاية الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية وبإشراف ادارة المستشفى 

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إدارة مكافحة العدوى تفاجئ مستشفى فاقوس المركزي بزيارة

بنك الدم التجميعى بمستشفى فاقوس 

وقال عرفات انه تم اليوم بقريه عرب درويش حمله  للتبرع بالدم والتىشهدث اقبالا كبيرا والتى تسهم فى توفير الدم ومشتقاته لمرضى الطوارئ وأمراض الساليثيميا والعمليات الجراحية وبعض الأمراض الوراثية فضلا عن تقديم توعية للمتبرعين  عن فوائد التبرع  بالدم بالإضافة إلى عرض شرح كافى لموانع التبرع واسفرت الحمله برصيد مائه وستون كيسا لبنك الدم مقدما الشكر وللفريق الطبي ببنك الدم ومشرفى ومنسقى  الحملات واشار   أن بنك الدم بمستشفى فاقوس المركزي بنك تجميعي يقدم فصائل الدم ومشتقاته المختلفة على أيدى نخبه متميزة مدربه  طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

زيارة وكيل الوزارة للمنشأت الطبية بمركز ومدينة فاقوس 

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية فى وقت سابق وخلال زيارته الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة، موجهًا بتعزيز تواجد هيئة التمريض داخل الغرف بقسم الإستقبال، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها، متفقدًا أعمال التطوير التي تتم لنقل الأشعة التليفزيونية بالقرب من الاستقبال، وكذلك نقل العناية المركزة لأمراض الكبد من الدور الخامس إلى الأول علوي، لزيادة القدرة الاستيعابية من ٦ إلي ٨ أسرة، وللبدء في تنفيذ خطة تطوير الدور الخامس بالمستشفى، موجهًا ببعض الملاحظات لمراعاتها قبل بدء التشغيل، لإضافة لمسات جمالية، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

الانتهاء من قوائم الانتظار بمستشفى فاقوس المركزى 

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العمليات، مؤكدًا على أهمية الإستمرار في إجراء الجراحات المتقدمة وذات المهارة ضمن المستوى الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، متفقدًا قسم الكلى الصناعي، والذي يضم ٦٢ ماكينة ويخدم ٢٤٠ مريض، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تفقد وحدة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلى، وتم التأكد من انتظام إجراء الصيانة الدورية لها، وتغيير الفلاتر اللازمة بها، وتم المرور على وحدة المغسلة وتم التأكد من تنفيذ بعض التعليمات التي وجه بها أثناء زيارته الأخيرة للوحدة.

مستشفى الطوارق التابع لامانة المراكز الطبية المتخصصة 

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، خاصة بقسم العمليات الجراحية، مطمئنًا على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية مثل قسم الجراحة، وبقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد ١٦ سرير، وبها عدد ٤ مرضى، وحرص على الاستماع إلى ذوي المرضى، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من اتباع استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتطبيق برتوكول العلاج المحدد وفقًا للتشخيص الطبي، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، متفقدًا مكتب تسجيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، ومؤكدًا على أهمية تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كافة التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى، وخاصة بقسم العمليات الجراحية.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يفاجئ مستشفى فاقوس المركزي

مستشفى حميات فاقوس 

كما جاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقد "مسعود" خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتلاحظ وجود تكدس في بعض الأصناف بالأدوية، موجهًا بوضع كميات من الأدوية تكفي لمدة ٤٨ ساعة عمل لكافة الأصناف بالصيدلية الموحدة، كما تأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وقام بالاطمئنان على انتظام العمل بعيادة عقر الحيوان بالمستشفى، وعلى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المتوسطة والتي تسع لعدد ٤ أسرة، كما تفقد الأقسام الداخلية موجهًا بالعمل على توفير جهاز تكييف بغرفة البذل بالمستشفى.حيث تقع الثلاث مستشفيات فى محيط بعضهم البعض 

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الدكتور محمد محمود عرفات الدكتور محمود عبدالعظيم منصور مدير مستشفى فاقوس المركزى مدير بنك الدم بفاقوس حملات التبرع بالدم متطوعين بقرى مركز فاقوس الفريق الطبى ببنك الدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة ب

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