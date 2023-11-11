السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 3 تشكيلات عصابية بالشرقية وبورسعيد والجيزة

سقوط 3 تشكيلات عصابية
سقوط 3 تشكيلات عصابية بالشرقية وبورسعيد والجيزة

 شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، حملة مكبرة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية لمرتكبى جرائم السرقات.


وتمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر (أقسام شرطة "أول وثان وثالث العاشر، أول الزقازيق" بالشرقية - "أول شبرا الخيمة- مركز شرطة قليوب" بالقليوبية)..كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
مديرية أمن بورسعيد

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وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بنطاق مديرية أمن بورسعيد.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة (المناخ، الضواحى، العرب).. كما تم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية وكذا العثور على دراجتين بمعرفة مالكيها.

مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخصين  "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى حال توقفها أمام إحدى الشركات بدائرة مركز شرطة كرداسة بأسلوب "كسر الزجاج الخلفى".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة.

 كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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