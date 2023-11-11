سكان القلج بالقليوبية يشتكون من الغلق التام لطريق الشيخ خليل (صور)

شكاوي متعددة من سكان القلج بمحافظة القليوبية من الغلق التام لطريق الشيخ خليل لأعمال بنية تحتية من الجانبين منذ حوالي شهرين أو يزيد رغم أن المسافة لا تزيد عن ١٠٠ متر، وهو ما يتعذر معه مرور المواطنين نهائيًا مما يجبرهم على اتخاذ طرق بعيدة للغاية وغير ممهدة بالمرة بل والسير في منتصف طريق المقابر، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوي بذات الشأن.

ويذكر أن القلج هي إحدى قرى مركز الخانكة،محافظة القليوبية وتشتهر القلج بزراعة النخيل حيث أن بها ما يقرب من ربع النخيل بمصر.

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كما تشتهر بصناعة عربيات الكارو التى تجرها الدواب وتصديرها إلى باقى محافظات مصر الزراعية كما عرفت القلج قديما باسم قلقشندة. وإليها ينتمي الفقيه المسلم الليث بن سعد.

وبدأ العمران في البلدة منذ بداية ظهور المياه الجوفية بها ولذا ركزت الحكومة المصرية على إنشاء الترع والمصارف بها حتى بدأ ينزح إليها الكثير من أهالى المحافظات الأخرى القريبة منها ليشتغلوا بحرفة الزراعة، نظرا لتوافر الأراضي الخصبة والمياه الوفيرة، واشتهرت بلدة القلج بزراعة النخيل بجانب زراعة بعض الخضراوات والفاكهة الضئيلة.



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