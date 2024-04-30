أسعار الأسماك اليوم، البلطي والكابوريا يواصلان الانخفاض في مواجهة ارتفاع الجمبري

أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، في السطور التالية:

سعر الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 52 إلى 58 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 49 إلى 51 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار البياض في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 150 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

سعر الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

مكرونة سويسي يسجل 140 جنيهًا في سوق العبور اليوم

وسجل سعر كيلو مكرونة خليجي من 75 إلى 175 جنيها، بارتفاع 65 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة سويسي من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا، كيلو سمك برانيس إسكندراني من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو سمك موسى من 190 جنيهًا إلى 400 جنيه.

الكابوريا تسجل 200 جنيه في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 75 إلى 115 جنيهًا، كيلو كابوريا من 40 إلى 200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سبيط سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، كيلو كاليماري من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه، كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

البربون يسجل 145 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو بربون متوسط الحجم من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بربون ممتاز من 80 إلى 140 جنيهًا، كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا، كيلو سمك دنيس من 100 إلى 260 جنيهًا، مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر كيلو جمبري طازج صغير من 100 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر جمبري جامبو من 550 إلى 670 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 480 إلى 540 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري طازج متوسط الحجم من 360 إلى 460 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا.

سعر الأسماك والجمبري اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، تراوح سعر البوري ممتاز من 100 إلى 140 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كيلو بوري وسط من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار السمك من أنواع أخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار السمك من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الثلاثاء، سجل سعر وقار كيلو من 125 إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو سمك لوت من 90 إلى 170 جنيهًا، كيلو باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كيلو كشر من 90 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو مازليا من 90 إلى 130 جنيهًا، سردين مجمد من 50 إلى 90 جنيهًا، كيلو ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا، كيلو شعور من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو موزة من 70 إلى 100 جنيه، كيلو سمك قاروص من 90 إلى 170 جنيهًا.