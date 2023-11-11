الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق تحذيرا: توقف العمل بمستشفى القدس خلال ساعات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى القدس في قطاع غزة قد يتوقف عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة، بسبب نفاد مخزون الوقود.

وغردت الجمعية على موقع إكس “تويتر سابقا": "قد يتوقف مستشفى القدس عن العمل خلال الساعات الثلاث المقبلة بسبب نفاد الوقود وعدم وصول المساعدات، وسيحرم خمسمائة مريض وجريح من الرعاية الطبية، والذين في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات سيموتون".

🚨⚠️Al_Quds Hospital is at risk of closure in the upcoming 3 hours due to the depletion of fuel supplies and the non-arrival of aid.

500 patients and injured will be deprived from medical care. Those who are at the ICU and babies in incubators will lose their lives.… pic.twitter.com/IUGuNg6DBi Advertisements November 10, 2023

استهداف مستشفى القدس

وفي وقت سابق من الجمعة، أدانت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى القدس بشكل مباشر، ما أفضى إلى مقتل أحد النازحين وإصابة 28 آخرين، منهم إصابتين في حالة حرجة، بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر على غرفة العناية المكثفة في المستشفى.

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات لليوم الثالث على التوالي، ومع استمرار عزل المستشفى عن محيطه لليوم الخامس على التوالي، جراء إغلاق كل الطرق المؤدية إليه جراء القصف المتواصل الذي أدى إلى تدمير مبانٍ والشوارع المحيطة.

وناشد الهلال الأحمر، المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس وحماية من فيه من طواقم طبية و500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على وحدة العناية المركزة في مستشفى القدس بقطاع غزة.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إنه سيتم حفر مقبرة جماعية اليوم السبت داخل مجمع الشفاء، لدفن 100 شخص لم يستطيعوا الخروج لدفنهم بسبب القصف المتواصل على محيط المستشفى.

صحة غزة: حفر مقبرة جماعية في مجمع الشفاء لدفن 100 فلسطيني

وأوضح مدير عام وزارة الصحة، منير البرش: "القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليالٍ. يوجد قصف بشكل عنيف جدا كل دقيقة تقريبا بهدف التمهيد لدخول المجمع".

وأضاف أن قصف الجيش الإسرائيلي عرقل دخول أو خروج سيارات الإسعاف من وإلى المجمع، مؤكدا: "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء".

وتابع البرش: "لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى".

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا بوجود إطلاق نار كثيف من دبابات الجيش الإسرائيلي نحو مبنى مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، فيما قال مدير مجمع الشفاء في غزة، إن محيط المستشفى يشهد قصفا عنيفا، مؤكدا أن وضع الجرحى مأساوي.

واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

من جهته، قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

وكتب غريفيث على منصة "إكس"، أن "التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر".وأضاف المسؤول الأممي أنه "في إطار القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المستشفيات". واختتم بالقول: "كما قلت سابقًا، يجب أن تتوقف أعمال الحرب في أماكن الرحمة والمستشفيات بغزة، بل يجب ألا تحدث أساسًا".

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين" فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارا.

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