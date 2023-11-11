تجديد حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش في المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.



تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال وجوده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلوجرامًا، ومبلغ مالي - هاتف محمـــول)، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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