تحرير 22 محضرا مختلفا وضبط 5 أطنان دواجن في إمبابة

ضبط مسئولو إدارتي الطب البيطري ومديرية التموين بمحافظة الجيزة مصنعا لمنتجات حيوانية غير مرخص، بحي إمبابة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 5 طن مفروم دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر قانوني، كما صادر الحي المفارم والمعدات المستخدمة بالمصنع وتم تشميع المكان.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 320 كيلو مقطعات لحوم وكبدة وسجق ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر بها 22 محضرا في النيابة.

محاربة الغش والاحتكار



ويأتي ذلك في إطار مواصلة مديرية التموين جهودها الرقابية لضبط الأسواق والمخالفين ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره، والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

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ضبط ١٢٥ بطاقة تموينية



وكان مسؤولو مديرية التموين بمحافظة الجيزة والتجارة الداخلية ضبطوا ١٢٥ بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام بحوزة بدال تمويني بمجلس مدينة العياط، وذلك خلال حملة تموينية قادتها هالة غريب رئيس المديرية.

وأسفرت أيضا عن ضبط ٧ شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 99% مخالف للقرارات والتوجيهات الوزارية وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة.

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