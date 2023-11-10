الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يرحب باستضافة بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرة الأولى منذ 2016

استضافة بطولة الجمهورية
استضافة بطولة الجمهورية لألعاب القوى

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن استضافة ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لبطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 16 عامًا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016، وتقام البطولة بمشاركة 489 لاعبًا يمثلون 45 ناديًا وهيئة رياضية على مستوى الجمهورية، وتشهد المنافسات 12 لعبة منها (الوثب العالي، والوثب الطويل، ورمي الجلة، والحواجز، والجري).

وأعرب اللواء محمد الشريف عن فخره وسعادته باستضافة الإسكندرية لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا دعمه المستمر لإقامة جميع الفاعليات الرياضية بالإسكندرية؛ تشجيعًا للشباب والنشء وحثهم على ممارسة الرياضة، متمنيًا  التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

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ومن المقرر أن تستمر البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت، وقد شهدت فاعليات اليوم الأول؛ الدكتورة/ صفاء الشريف وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور/ سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور/ أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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الاسكندرية ستاد الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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