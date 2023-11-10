الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس سائق وأب وابنه لحيازتهم حقيبة عملات أجنبية في مصر القديمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس سائق - مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية".

 

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قسم شرطة مصر القديمة نيابة مصر القديمة محافظة الشرقية

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