دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بالمؤتمر الانتخابي لحملة السيسي بالإسكندرية (صور)

بدأ المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والذي يعقده حزب مستقبل وطن بالإسكندرية بمدينة العامرية، بدقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وغزة، والتأكيد على دعم مصر لقضية غزة.

وأكد النائب رزق راغب، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن القيادة السياسية في مصر تقف موقفا واضحا ومشرفا في القضية الفلسطينية ودعمها لغزة وأهلها في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن هناك اصطفاف وطني حول تلك القضية من جميع القوي السياسية والشعب المصري.

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وأوضح ضيف الله، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير لمصر وهناك إنجازات تمت على أرض الواقع ولا زال هناك مشروعات قومية وإنجازات كثيرة للأجل مصر والشعب المصري، ولذلك تأتي هذه الانتخابات في توقيت حساس داخليا وخارجيا، ولذا علينا أن نصطف خلف الرئيس اصطفافا وطنيا حقيقيا حوله لدورة جديدة.

وعرض خلال المؤتمر الانتخابي عدد من الفيديوهات عن إنجازات الرئيس والدولة خلال الفترة الماضية وماتم خلالها.

وحضر المؤتمر أعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية والسياسية ومشايخ وعوائل القبائل العربية والصعايدة، ويعد هو المؤتمر الجماهيري الأول للمرشح قبل قرار وقف المؤتمرات الانتخابية للحملة.

وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة 424 تزكية من مجلس النواب، فضلًا عن مليونا و130 ألف تأييد من المواطنين.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على "النجمة" رمزا في الانتخابات الرئاسية 2024، ورقمه 1 بكشوفات الانتخابات.