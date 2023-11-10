إدراج مجلة إيونو IWNW كلية الآثار ضمن قاعدة بيانات دُواج العالمية
أدرجت مجلة إيونو IWNW ضمن منصة الوصول الحر، دُواج DOAJ، Directory of Open Access Journals، والتي تُعد واحدة من أكبر منصات الوصول الحر في العالم والشرق الأوسط وأكثرها موثوقية، وتعتمد نظامًا للجودة أنشئ عام ٢٠٠٣ في جامعة لوند بالسويد.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رئيس جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار وتحت إشراف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن سليم، رئيس تحرير المجلة، و شيماء أحمد، مدير التحرير، ومدير وحدة النشر العلمي.
إدراج مجلة إيونو IWNW كلية الآثار ضمن قاعدة بيانات دُواج العالمية
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تبذلها الكلية لنشر المجلة على الصعيد الدولي ورفع تقييمها وتصنيفها حيث إن قاعدة البيانات العالمية دُواج DOAJ لها رواج كبير بين الباحثين في جميع أنحاء العالم.
كما يساعد في استفادة أكبر، واستخدام محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، مما يعمل على زيادة عدد القراء والمؤلفين. والمجلة تستقبل الأوراق البحثية الجديدة التى لم تُنشر من قبل؛ باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية.
https://iwnw.journals.ekb.eg/journal/about
في كل من: الآثار، والتاريخ والعمارة والفنون وعلم اللغات القديمة والديانة وعلم المتاحف وحفظ التراث والترميم.
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