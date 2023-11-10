التسول أصبح مهنة، وجدوا مبالغ تقدر بـ 118 ألف جنيه في شكائر، حكاية متسول فارق الحياة بمسكنه ودفن بمقابر الصدقة في المنصورة

شهدت قرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية واقعة مثيرة، بعدما عثر أهالي، على شكائر ممتلئة بالأموال من فئات وعملات مختلفة ورقية ومعدنية، داخل منزل متسول بعد يوم من وفاته.

حيث فوجئ أهالي قرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة بوفاة عم حمدي عن عمر يناهز 75 عامت وهو مقيم بالقرية بمفردة منذ أكثر من خمس سنوات ولا أحد يعلم ماهي وظيفته كل يوم يخرج في الصباح ويعود آخر النهار.



نادي المؤذن بمسجد القرية وطالب الأهالي حضور الجنازة، وعقب تشيع الجثمان، قام صاحب البيت باستلام الشقة التي كان يقطن بها العجوز ليظهر ما لم يتوقعه احد ولاعقل 5 شكاير فلوس مع العجوز.



وقال أحد أهالي القرية، إن المتوفي كان لا يتردد عليه أحد من أقاربه باستثناء شقيقته التي كانت تزوره في آخر شهر من حياته، ولا يعلم عنه أهالي القرية شيئًا سوى أنه يخرج نهارًا للتسول ويعود ليلًا.

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توفي بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله، وتبرع الأهالي بأدوات الغسل والتكفين، وتم دفنه في مقابر الصدقة التابعة لبيت مال المسلمين.

وأوضح أنه كان يعلق مفتاحا خاصا بأحد الغرف في رقبته، ويمنع أي شخص من الاقتراب منها، وفي اليوم التالي للوفاة فتحتها شقيقته، وفوجئت بشكائر ممتلئة بالأموال من فئات مختلفة مصرية وأجنبية قديمة وحديثة.



وأشار جار المتوفى، إلى أنه تم إخطار نقطة الشرطة وبيت مال المسلمين بالقرية، وتقرر التحفظ على الأموال لحين حصرها واستخراج إعلام وراثة، خاصة أن أشقاء المتوفى ظهروا وحدثت مشاجرات بينهم على الأموال

وتابع أنه بعد حصر الأموال تبين أن قيمتها 118 ألف جنيه، بالإضافة إلى عملات ورقية متهالكة وأخرى فضية أكلها الصدأ، موضحًا أن المبلغ متحفظ عليه داخل بيت مال المسلمين لحين انتهاء إجراءات إعلام الوراثة.