الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

مصرع شاب طعنا على يد آخر في مشاجرة بالدقهلية

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

لفظ شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه  بطعنة من سلاح أبيض، علي يد اخر في  مشاجرة، بقرية سرنجة التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية.

تلقى مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، باستقبال الشاب  محمد عادل فريد مأمون، ويبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بقرية سرنجة دائرة المركز، جثة هامدة وبه طعنة نافذة، ادعاء تعد من آخرين.


وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخر يدعى م.ه.ال. ويبلغ من العمر 26 عامًا، مقيم بذات القرية، وسدد له طعنة نافذة أودت بحياته وفر هاربًا.

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وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب للعرض علي النيابة العامة.

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