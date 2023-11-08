مصرع شاب صدمه توك توك بطريق العقاد الحاجر في بني سويف
لقي شاب مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الأربعاء، صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بمركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.
وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بدائرة مركز شرطة بني سويف.
ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين وفاته ويدعى "عبدالله رجب سلامة" يبلغ من العمر 18 عامًا، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم نقل جثته إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.
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