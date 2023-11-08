الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع شاب صدمه توك توك بطريق العقاد الحاجر في بني سويف

مصرع شاب، فيتو
مصرع شاب، فيتو

لقي شاب مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، اليوم الأربعاء، صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بمركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بدائرة مركز شرطة بني سويف.

 

Advertisements

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين وفاته ويدعى "عبدالله رجب سلامة" يبلغ من العمر 18 عامًا، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم نقل جثته إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

 

بسبب شنطة المدرسة، حملة للتوعية ضد تشوهات العمود الفقري بمدارس بني سويف

بيقطعوا الضفيرة، حبس عصابة الموتوسيكلات ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

بسبب شنطة المدرسة، حملة للتوعية ضد تشوهات العمود الفقري بمدارس بني سويف

صحة بني سويف تبحث توفير المستلزمات الطبية لمراكز الكلى الصناعية

بيقطعوا الضفيرة، حبس عصابة الموتوسيكلات ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يلتقي مدربي 100 قائد سكاني لمناقشة خطة التدريب

سكرتير بني سويف يتفقد مشروع تطوير سوق الدهشوري

انطلاق فعاليات ورشة عمل حول أحكام قانون حماية المنافسة ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف يكرم كبير باحثين بالشؤون القانونية لبلوغه سن المعاش

وكيل تعليم بني سويف يوجه بحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة بالمدارس

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل هايبر وان بالشيخ زايد

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

ملامح المرحلة المقبلة فى غزة، وزير خارجية أمريكا يكشف الحاكم الجديد للقطاع

بيومي فؤاد يغلق صفحته الرسمية على فيس بوك

شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اوقفوا العدوان على غزة، قارب السلام الياباني يصل بورسعيد وعلي متنه 1800 ناشط (صور )

اتصالات تكشف عن تقديم رسائل ومكالمات مجانية إلى غزة لمدة أسبوع، تفاصيل

محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا متفوقا بمراحل التعليم

جمهور الأهلي أمام سيراميكا: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

تفسير حلم سقوط الجنين من بطن الأم وعلاقته بالسعادة والرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية