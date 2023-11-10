اقتحام صحيفة نيويورك تايمز خلال مسيرة حاشدة بنيويورك للمطالبة بوقف الحرب في غزة (فيديو)

اقتحم متظاهرون، يوم الخميس، مكتب صحيفة نيويورك تايمز، خلال مسيرة حاشدة وسط نيويورك تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة.

وجاب المتظاهرون شوارع مانهاتن وهم يهتفون "فلسطين حرة"، كما حملوا شعارات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية لفلسطين"، "أطلقوا سراح الفلسطينيين"، "غزة ستكون حرة".

ودخل المتظاهرون ضد الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، إلى المبنى الذي يقع فيه مكتب تحرير صحيفة "نيويورك تايمز".

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