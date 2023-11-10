عبد الجليل: قرار فيتوريا ضم ثنائي الزمالك “كرسي في الكلوب”

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه تفاجأ بقرار روي فيتوريا بضم ثنائي الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح لصفوف منتخب مصر، مؤكدًا بأن القرار جاء مثل "كرسي في الكلوب" ضاربًا بعرض الحائط القيم والمبادئ.

وأوضح أن القرار غير متوقع وصادم بالنسبة له، وكان من المفترض أن تكون هناك اعتبارات لوجود لاعبين صغار السن، تنعكس تلك القرارات عليهم مستقبلًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك لعب بروح عالية أمام بيراميدز، والعناصر التي شاركت في المباراة وكانت غائبة منذ فترة طويلة مثل ناصر منسي وسامسون وعبد الشافي وعبد الله جمعة تستحق التحية والتقدير وكذلك المدرب معتمد جمال الذي أدار المباراة بشكل جيد".

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وأضاف: "باستثناء فتوح وصبحي، فإن اختيارات فيتوريا منطقية لقائمة منتخب مصر، وسعيد بإصراره على ضم مروان عطية رغم تراجع مستواه، وأحمد فتوح لو استمر على نفس طريقته سيذهب إلى طريق آخر تمامًا ولا يليق أن يقال عليه هذا الكلام، والزمالك اتخذ قرار تاريخي لم يصدر مثله منذ 30 عاما، واعادة الانضباط لغرفة ملابس النادي كانت تستلزم قرار قوي مثل الذي صدر مؤخرًا".

وأكمل: "جمهور الزمالك حزين من أحمد فتوح، وأتمنى من مجلس الإدارة بالنادي عدم تصعيد الأزمة. لأن منتخب مصر بعيد عن تلك الأزمة، وأتمنى استمرار الدعم للمنتخب في المرحلة المقبلة، ومحمد حمدي يعيش حالة فنية جيدة وهو الظهير الأساسي مؤخرًا، وكذلك محمد صبحي هو الحارس الثاني في منتخب مصر".

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك، لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال روي فيتوريا: أنا صاحب قرار ضم أي لاعب لمنتخب مصر وفقًا لما تقتضيه مصلحة منتخب مصر، ولا صحة لما تردد عن تدخل حازم إمام وطلبه استبعاد ثنائي الزمالك.

وتابع فيتوريا: مشكلة فتوح وصبحي هي إدارية بحتة تخص نادي الزمالك وأنا أرى أنهما يفيدان المنتخب وليس لهما أي مشكلة داخل منتخب مصر، وأنا لا أتأثر بكلام الإعلام والسوشيال ميديا.

وأضاف: الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبان وهما ما زال قيد التحقيق، وعندما يتخذ الزمالك القرار النهائي وقتها سنرى في المستقبل ماذا سيكون قرارنا في المنتخب.



وأكمل: فتوح لعب ٢٣ مباراة وهو أحد كباتن منتخب مصر وصبحي ما زال عمره ٢٤ سنة، وكذلك محمد صبحي الذي يبلغ 24 عامًا فقط وهو صغير بالنسبة لي وهذه سياسة اتبعها فهذه خطتي على المدى الطويل.

وقال فيتوريا: في حالة استبعاد لأي لاعب من المنتخب فهل لن يتم استبعاده من ناديه؟ بالطبع لا؟

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، بديلًا لمحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي.

وجاء استبعاد أبوجبل بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه بالدوري لذلك فضل فيتوريا ضم أحمد الشناوي.

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.



وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر بإستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.