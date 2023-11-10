الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الأوروبي، مارسيليا يتصدر مجموعته وبرايتون وصيفا

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

الدوري الأوروبي، فاز مارسيليا  خارج أرضه على حساب آيك أثينا بهدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لبطولة الدوري الأوروبي.

وبهذا الفوز نجح مارسيليا في العودة لصدارة مجموعته من برايتون الإنجليزي.

سجل لمارسيليا كل من شانسيل مبيمبا في الدقيقة (25) وإسماعيلا سار في الدقيقة (90).

واستعاد مارسيليا صدارة المجموعة الثانية بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، متفوقا بنقطة على برايتون.

بينما يحل أيك أثينا اليوناني ثالثًا بأربع نقاط يليه أياكس أمستردام في المركز الأخير بنقطتين.

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وعلى صعيد آخر واصل فريق رين الفرنسي في صدارة مجموعته السادسة بمسابقة اليورباليج، مساء  الخميس، بالفوز على باناثينايكوس اليوناني (3-1).

 

تقدم فابيان ريدير لفريق رين في الدقيقة (9) من ضربة حرة مباشرة، وأدرك فوتيس يوانيدس التعادل لصالح باناثينايكوس (34) من ضربة جزاء.

 

وفي الشوط الثاني ورغم رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع جيانويل بيلوكيان في الدقيقة (33) نجح رين في العودة للتقدم عبر المهاجم المغربي إبراهيم صلاح الذي سجل الهدف الثاني بالدقيقة (65) قبل أن يضيف لودوفيتش بلاس الهدف الثالث لفريقه رين من ضربة جزاء.

 

بهذه النتيجة عزز رين من صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد باناثينايكوس عند 4 نقاط في المركز الثالث.

 

فوز فياريال على مكابي حيفا

وفي نفس المجموعة، حقق فياريال ثاني انتصار له على التوالي بالفوز على مكابي حيفا (2-1) على ملعب أيك لارنكا القبرصي.

 

تقدم السنغالي عبد الله سيك لفريق مكابي حيفا في الدقيقة (30)، بينما أدرك أليخاندرو بايينا هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة (82) ثم أضاف ألكسندر سورولث الهدف الثاني للفريق الإسباني (86).

 

بهذه النتيجة يحل فياريال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مكابي حيفا عند نقطة في المركز الرابع والأخير.

 

خسارة ليفربول أمام تولوز


الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء  الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

 

وسجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.

 

بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.

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الدورى الأوروبي مارسيليا أيك أثينا بطولة الدوري الأوروبي برايتون الانجليزي

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