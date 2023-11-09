برايتون يفوز على أياكس في عقر داره 0/2 بـ الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، قاد الإسباني أنسو فاتي فريقه برايتون الإنجليزي للفوز (2-0) على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، مساء اليوم الخميس، ضمن رابع جولات المجموعة الثانية من بطولة اليورباليج.

وتقدم أنسو فاتي، المعار لفريق برايتون هذا الموسم من برشلونة، هدف التقدم للفريق الإنجليزي على ملعب يوهان كرويف آرينا في الدقيقة (15) بشباك أياكس.

وفي الشوط الثاني نجح أنسو فاتي في صناعة الهدف الثاني لزميله سيمون أدينجرا في الدقيقة (53)، ليرفع الفريق الإنجليزي برايتون رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتا، بينما تجمد رصيد أياكس أمستردام عند نقطتين.

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ولاحقا سيلتقي مارسيليا بآيك أثينا اليوناني، وحال فوز الفريق الفرنسي سيرفع رصيده إلى 8 نقاط ستجعله في الصدارة مكان برايتون.

خسارة ليفربول أمام تولوز

الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

سجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.

بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.