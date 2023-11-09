الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الأوروبي، تولوز يفوز على ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح (صور)

تولوز وليفربول، فيتو
تولوز وليفربول، فيتو

الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

سجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.

بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.

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تشكيل ليفربول أمام تولوز 

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: بن دوك، لويس دياز، كودي جاكبو.

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة مضيفه تولوز، ولكنه شارك مع بداية الشوط الثاني.

تشكيل تولوز ضد ليفربول

ريستيس- نيكولايسين- ديسلر- كوستا- سيرو- دالينجا- آرون دونوم- سوازو- شميدت- موسى ديارا- كاسيرس.

رقم تاريخي لليفربول 

وخاض ليفربول أمام تولوز المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.

كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

 

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.

 

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