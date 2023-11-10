محمد صبري: أعارض قرار فيتوريا ضم فتوح وصبحي والزمالك خط أحمر والاستهانة به مرفوضة

أكد محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، أنه يعارض قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بضم محمد صبحي وأحمد فتوح، مشيرًا إلى نادي الزمالك يريد إرساء مبادئ وقيم ولذلك عاقب اللاعبين، واتحاد الكرة لديه علم بالواقعة، ولم يكن هناك حالة رضا عن تصرفات اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "واقعة فتوح وصبحي بمغادرة معسكر الزمالك أخلاقية، بعيدًا عن الجانب الفني ورؤيته، وكان من المفترض أن يقف روي فيتوريا واتحاد الكرة مع نادي الزمالك".

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وأضاف: "كان لا بد من إرساء القيم والمبادئ، وإيصال رسالة للاعبين بأن الأندية أكبر من أي لاعب على مر التاريخ".

وتابع: "من الوارد أن يحدث خلاف بين فتوح وأي مدرب، لكن وصل به الأمر إلى الاستهانة بنادي الزمالك، والنادي خط أحمر بالنسبة لنا جميعًا، ما ارتكبه كبير جدا، وحزين لما فعله اللاعب، ولست متقبل ما قام به فتوح بمغادرة معسكر الزمالك قبل لقاء زد".

وأتم: "أنا مؤيد لقرار إدارة الزمالك وسيجني النادي تبعاته سريعًا وهو ما شاهدناه في لقاء الفريق أمام بيراميدز، ومجلس الإدارة كان موفق في ذلك رغم وجود معارضة من البعض في البداية، لكن بعد مباراة بيراميدز الجميع يساند ويدعم المجلس في القرار الخاص بعرض اللاعبين للبيع".

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك، لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال روي فيتوريا: أنا صاحب قرار ضم أي لاعب لمنتخب مصر وفقا لما تقتضيه مصلحة منتخب مصر، ولا صحة لما تردد عن تدخل حازم إمام وطلبه استبعاد ثنائي الزمالك.

وتابع فيتوريا: مشكلة فتوح وصبحي هي إدارية بحتة تخص نادي الزمالك وأنا أرى أنهما يفيدان المنتخب وليس لهما أي مشكلة داخل منتخب مصر، وأنا لا أتأثر بكلام الإعلام والسوشيال ميديا.

وأضاف: الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبان وهما ما زال قيد التحقيق، وعندما يتخذ الزمالك القرار النهائي وقتها سنرى في المستقبل ماذا سيكون قرارنا في المنتخب.



وأكمل: فتوح لعب ٢٣ مباراة وهو أحد كباتن منتخب مصر وصبحي ما زال عمره ٢٤ سنة، وكذلك محمد صبحي الذي يبلغ 24 عامًا فقط وهو صغير بالنسبة لي وهذه سياسة اتبعها فهذه خطتي على المدى الطويل.

وقال فيتوريا: في حالة استبعاد لأي لاعب من المنتخب فهل لن يتم استبعاده من ناديه؟ بالطبع لا؟

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبًا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، بديلًا لمحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي.

وجاء استبعاد أبوجبل بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه بالدوري لذلك فضل فيتوريا ضم أحمد الشناوي.

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.