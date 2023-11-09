ربيع ياسين: لا أوافق على ضم فتوح وصبحي لمنتخب مصر لهذه الأسباب

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يجوز ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف منتخب مصر، وتقوية اللاعبين على حساب نادي الزمالك، خصوصًا أن النادي هو من ينفق على اللاعبين وهو السبب في نجومية اللاعبين، وفي النهاية يتم التمرد على النادي، وهناك لاعبون كثيرون قادرون على التواجد بدلا منهم في المنتخب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "سبق واتخذت قرارات عقابية في منتخب مصر للشباب منها معاقبة عمرو وردة وكهربا وغيرهم، لذلك لا أوافق على ضم فيتوريا لكل من أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف المنتخب بعد عرضهما للبيع".

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وأضاف: "أي لاعب يخرج عن النص ويتم معاقبته من جانب ناديه يجب استبعاده من المنتخب، هناك لاعب يتمارض على ناديه، فكيف يتم مكافأته وضمه لصفوف المنتخب، والزمالك له فضل على لاعبيه وهو وراء نجومية اللاعبين، لكن روي فيتوريا واضح أنه لا يريد أن يرهق نفسه أو يتعب من أجل صناعة لاعبين في مراكز معينة داخل المنتخب المصري".

وواصل: "اللاعب يتواجد لفترة بسيطة في منتخب مصر، والأمور مختلفة بين النادي والمنتخبات، وأزمات الأندية كثيرة في ظل ضغط المباريات والبطولات، والاختبار الحقيقي لأي لاعب من خلال تواجده مع ناديه، قد يكون اللاعب مهم فنيا ولكن قد يتعرض لإصابة فأين بديله؟! عكس ما فعله كارلوس كيروش الذي صنع لاعبين لتدعيم منتخب مصر وأوجد البدلاء، يجب على فيتوريا التفكير لسنوات قادمة، والنزول بمعدل الأعمار، حتى نذكره عندما يرحل بصناعة منتخب وجيل جديد للكرة المصرية".

وأكمل: "منتخب مصر قادر على الوصول لكأس العالم ومن حسن حظ فيتوريا تغيير نظام التصفيات وزيادة عدد المنتخبات إلى 9 التي تتأهل لكأس العالم، لكن نريد رؤية نتائج جيدة وشخصية منتخب قوي، وأن نظهر بشكل قوي في أمم إفريقيا وفي المباريات المقبلة، وأنا مختلف معه في مسألة ضم فتوح وصبحي بكل تأكيد".

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك، لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وقال روي فيتوريا: أنا صاحب قرار ضم أي لاعب لمنتخب مصر وفقا لما تقتضيه مصلحة منتخب مصر، ولا صحة لما تردد عن تدخل حازم إمام وطلبه استبعاد ثنائي الزمالك.

وتابع فيتوريا: مشكلة فتوح وصبحي هي إدارية بحتة تخص نادي الزمالك وأنا أرى أنهما يفيدان المنتخب وليس لهما أي مشكلة داخل منتخب مصر، وأنا لا أتأثر بكلام الإعلام والسوشيال ميديا.

وأضاف: الزمالك لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبان وهما ما زال قيد التحقيق، وعندما يتخذ الزمالك القرار النهائي وقتها سنرى في المستقبل ماذا سيكون قرارنا في المنتخب.



وأكمل: فتوح لعب ٢٣ مباراة وهو أحد كباتن منتخب مصر وصبحي ما زال عمره ٢٤ سنة، وكذلك محمد صبحي الذي يبلغ 24 عامًا فقط وهو صغير بالنسبة لي وهذه سياسة اتبعها فهذه خطتي على المدى الطويل.

وقال فيتوريا: في حالة استبعاد لأي لاعب من المنتخب فهل لن يتم استبعاده من ناديه؟ بالطبع لا؟

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية، وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:

وشهدت قائمة منتخب مصر ضم أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، بديلًا لمحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الاهلي.

وجاء استبعاد أبوجبل بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه بالدوري لذلك فضل فيتوريا ضم أحمد الشناوي.

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.