أخبار الرياضة اليوم: ليفربول يخسر من تولوز في الدوري الأوروبي.. ومحمد شريف يسجل في فوز الخليج على الطائي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

الدوري السعودي، فاز فريق الخليج على ضيفه الطائي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، في الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وخرج محمد شريف في الدقيقة 83 بعدما بدأ المباراة أساسيا وحل مكانه رودريجيز.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - الكاف، إطلاق بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر، يوم السبت المقبل.

من المقرر أن يخوض عصام الحضري رفقة منتخب سوريا التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلتقي نسور قاسيون يوم 16 نوفمبر مع كوريا الشمالية، ثم يوم 21 من الشهر نفسه يواجه اليابان، والمباراتان على أرض المنتخب السوري الافتراضية في مدينة جدة السعودية.

اتحاد الكرة، حرص جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على زيارة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إجرائه جراحة عاجلة في المخ للاطمئنان عليه.

وتواجد رئيس اتحاد الكرة داخل المستشفى الذي يرقد به العامري فاروق وحرص على الاطمئنان على حالته الصحية ونقل لأسرته تمنيات ودعوات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة له بالشفاء العاجل.

استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الخميس، كل من طارق أبو العنين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا والمشرف على الكرة، ومعتز البطاوي المدير الرياضي لتقديم التهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للنادي.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى عام 2027، لتستمر مسيرته الطويلة كمدرب من الروخيبلانكوس والتي بدأت منذ عام 2011.

وكان سيميوني يحصل على أعلى راتب لمدرب في العالم (18 مليون يورو بالإضافة متغيرات تبلغ مليوني يورو)، لكن أتلتيكو مدريد قرر خفضه بشكل كبير في العقد الجديد.

الدوري السعودي، حقق فريق الرائد فوزا مفاجئا على ضيفه الشباب بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

تقدم الرائد عن طريق المغربي كريم بركاوي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة (90+3)، سجل المغربي رومان سايس، هدف الشباب الوحيد.

رجال يد الأهلي، فاز فريق برشلونة الإسباني على النادي الأهلي بنتيجة 37-26 في المباراة التي أقيمت على الصالة الخضراء بالدمام، في ثاني مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة السوبر جلوب.

وكان الأهلي قد فاز في أولى مبارياته على فريق النور السعودي.

تلقى الكولومبي لويس دياز، جناح فريق ليفربول، أنباء سارة قبل انطلاق مواجهة الريدز اليوم الخميس، أمام تولوز الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويأتي ذلك بعدما تم إطلاق سراح والده بعد 12 يوما من اختطافه، حيث عانى النجم الكولومبي من فترة صعبة خلال الأيام الماضية، بعد اختطاف والدته أيضا، والتي سرعان ما أطلق المختطفون في كولومبيا سراحها.

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