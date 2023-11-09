أتلتيكو مدريد يعلن تجديد عقد مدربه دييجو سيميوني حتى 2027

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى عام 2027، لتستمر مسيرته الطويلة كمدرب من الروخيبلانكوس والتي بدأت منذ عام 2011.

وكان سيميوني يحصل على أعلى راتب لمدرب في العالم (18 مليون يورو بالإضافة متغيرات تبلغ مليوني يورو)، لكن أتلتيكو مدريد قرر خفضه بشكل كبير في العقد الجديد.

وكان عرض أتلتيكو مدريد لتجديد عقد سيميوني يبلغ 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات.

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جريزمان يتلقى عرضا من الدوري الأمريكي

كشف تقرير صحفي إسباني، بأن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، مطلوب في الدوري الأمريكي.

وبدأ الدوري الأمريكي مؤخرا في استقطاب بعض لاعبي الليجا، على غرار ثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جريزمان قد يرحل عن صفوف الروخيبلانكوس في الصيف المقبل، خاصة في ظل اهتمام كبير من أندية الدوري الأمريكي بضمه.

وأضاف التقرير، أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي هو أحد الفرق التي أبدت اهتماما بضم جريزمان، إلى جانب زميله ألفارو موراتا.

وسبق أن أعرب جريزمان عن رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد، حيث استعاد بريقه من جديد، وأصبح يسجل باستمرار.

ويمتد عقد جريزمان في ملعب واندا ميتروبوليتانو، حتى صيف 2026.

أتلتيكو مدريد يسحق سيلتك بسداسية

اقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا بانتصاره الساحق على ضيفه سيلتك الاسكتلندي 6 /0، مساء أول أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة، التي شهدت فوز لاتسيو الإيطالي على ضيفه فينورد الهولندي 1 /0.

وصعد أتلتيكو مدريد إلى صدارة المجموعة الخامسة، رافعا رصيده إلى 8 نقاط.

ويأتي لاتسيو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم فينورد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويحل سيلتك في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وعلى ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، تقمص المهاجمان الدوليان الفرنسي أنطوان جريزمان والإسباني ألفارو موراتا دور البطولة بتسجيل كل منهما هدفين لصالح أتلتيكو مدريد.

وسجل جريزمان هدفين في الدقيقتين 6 و60 وأحرز موراتا هدفين في الدقيقتين 45 و76 وتكفل صامويل لينو وساول نيجويز بتسجيل الهدفين الأخرين في الدقيقتين 66 و85.

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