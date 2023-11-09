الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

عصام الحضري في أمريكا
عصام الحضري في أمريكا لهذا السبب

حرص الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب سوريا، على التواجد في أمريكا للاطمئنان على ابنته شاهندا واستقبال أول حفيد له.

 

ورزقت شاهندا الحضري، ابنة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بأول مولود لها وأسمته عيسى عمر صلاح.

وكان عصام الحضري قد أعرب عن سعادته بكونه جد لأول مرة من خلال منشور سابق عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منتخب سوريا

ومن المقرر أن يخوض عصام الحضري رفقة منتخب سوريا التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلتقي نسور قاسيون يوم 16 نوفمبر مع كوريا الشمالية، ثم يوم 21 من الشهر نفسه يواجه اليابان، والمباراتان على أرض المنتخب السوري الافتراضية في مدينة جدة السعودية.

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وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا، قائمة نسور قاسيون للمباراتين كالتالي 

وضمت القائمة:

إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، عمر ميداني، ثائر كروما، خالد كرداوغلي، سعد أحمد، مؤيد الخولي، عبدالرحمن ويس، عمرو جنيات.

ومحمد العنز، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، محمد عثمان، كامل حميشة، عمار رمضان، محمود المواس، إبراهيم هيسار، محمد الحلاق، مارديك مارديكيان، ياسين سامية، عمر خريبين، عمر السومة.

وعلي صعيد آخر  حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على الاحتفال بإنجازه التاريخي بمشاركته في كأس العالم 2018 مع الفراعنة ليدون رقما قياسيا كأكبر حارس يشارك في تاريخ المونديال.

وكتب عصام الحضري عبر فيس بوك: "تاريخ النهاردة هو ذكرى من أحلى ذكريات حياتي اللي عدى عليها خمس سنين على مشاركتي في كأس العالم وتحقيق أرقام قياسية جديدة ولكن المرة دي كانت على مستوى العالم كأكبر لاعب وحارس مرمى وكابتن فريق يشارك في كأس العالم وأول حارس عربي وافريقي يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم، اللهم لك الحمد دائما أبدا.

 

وكان عصام الحضري، أعلن حصوله على دبلومة التدريب من الفئة B، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "قل اعملوا فسيرى الله عملكم …بفضل الله وبعد رحلة عمل وعلم طويلة في الملاعب سواء كلاعب أو كدارس وطالب للمعلومة حصلت على شهادة الدبلومة الآسيوية".

وقام الاتحاد الآسيوي بمراجعة مشواري الطويل في الملاعب وإنجازاتي على المستوى العالمي والقاري وألقابي كحارس مرمى دولي والنظر في دوراتي الآسيوية في دولة الإمارات، حيث مررت بسلسلة من الدورات والمحاضرات النظرية والعملية في دولة الإمارات التي تعتبر من ضمن الدول القليلة في آسيا التي تم الاعتراف بمنهجها المحلي المتطور على المستوى العالمي والآسيوي، وبعد كل هذا اعترف الاتحاد الآسيوي  بكفائتي كمدرب محترف لمدربي الحراس".

عصام الحضري يستقبل حفيده الأول

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عصام الحضري شاهندا منتخب سوريا السعودية كأس العالم

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عصام الحضري يستقبل حفيده الأول

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