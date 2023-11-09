الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري السعودي، الشباب يتعرض لخسارة مفاجئة أمام الرائد 1/2

الرائد والشباب، فيتو
الرائد والشباب، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق الرائد فوزا مفاجئا على ضيفه الشباب بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

تقدم الرائد عن طريق المغربي كريم بركاوي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة (90+3)، سجل المغربي رومان سايس، هدف الشباب الوحيد.

ورفع الرائد رصيده إلى 9 نقاط في المركز 16، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة في المركز العاشر.

فوز الخليج على الطائي 

الدوري السعودي، فاز فريق الخليج على ضيفه الطائي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، في الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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سجل برنارد منساه هدف الطائي في مرمى الخليج في الدقيقة 29 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتعادل خالد ناري لفريق الخليج في الدقيقة 45+1 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف فابيو الهدف الثاني لفريق الخليج في الدقيقة 61، وأحرز محمد شريف المهاجم الدولي المصري الهدف الثالث للخليج في الدقيقة 73.

وتعرض نواف القميري لاعب الطائي للطرد في الدقيقة 27.

وخرج محمد شريف في الدقيقة 83 بعدما بدأ المباراة أساسيا وحل مكانه رودريجيز.

تشكيل الخليج أمام الطائي 

حراسة المرمى: مروان الحيدري.

خط الدفاع: خالد ناري - عبده خبراني - آل حمسل - لوبيز - ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي - يونج جونج - رودريجيز - فابيو مارتينز.

خط الهجوم: محمد شريف.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الخليج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 13 نقاط، من لعب 13 جولة، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 6 هزائم.

بينما يتواجد فريق الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، جمعها من لعب 13 مباراة، حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في اثنين، وتلقى 8 هزائم.

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