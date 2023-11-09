رئيس اتحاد الكرة يزور العامري فاروق بالمستشفى للاطمئنان عليه

اتحاد الكرة، حرص جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على زيارة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد إجرائه جراحة عاجلة في المخ للاطمئنان عليه.

وتواجد رئيس اتحاد الكرة داخل المستشفى الذي يرقد به العامري فاروق وحرص على الاطمئنان على حالته الصحية ونقل لأسرته تمنيات ودعوات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة له بالشفاء العاجل.

وأجرى العامري فاروق عملية دقيقة بنجاح بعد معاناته من نزيف في المخ.

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، فيتو

اتحاد الكرة يشكر وزير الرياضة

قام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بتوجيه الشكر والتقدير لوزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي نظرا لدعمه اللامحدود ومساندته الدائمة للمنتخبات الوطنية، ولاسيما المنتخب الأول في بداية مشواره في تصفيات كأس العالم والمساهمة في توفير طائرة خاصة لسفر المنتخب إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون يوم 19 نوفمبر الجاري.

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مركز المنتخبات الوطنية

وكان الدكتور أشرف صبحي قد عقد اجتماعا مطولا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة منتصف الأسبوع الجاري، شهد تأكيد وزير الرياضة على مساندته ودعمه الدائم لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، ووجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد علي ما تم تفعيله من إجراءات تهدف لاستلام مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" لتوفير وترشيد النفقات المالية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، فضلا عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لمراحل الشباب والناشئين وفقا للخطة الطموحة الموضوعة لإعداد وتجهيز جيل جديد من اللاعبين الواعدين ليكونوا نواة لمنتخب مصر الأول في المستقبل القريب.

الوزير يعد باستمرار دعم المنتخبات الوطنية

ووعد وزير الرياضة خلال الاجتماع، باستمرار الدعم لمنتخب مصر الأول لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك المنتخب الأولمبي للفوز بميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024، وجميع المنتخبات الوطنية وتذليل أي عقبات تواجهها.

إحالة مدير نادي بيراميدز للانضباط

أجمع أعضاء اتحاد الكرة على إحالة ممدوح عيد للجنة الانضباط بعد تصريحاته ضد الحكام عقب الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

اتحاد الكرة لم يتقدم بشكل رسمي حتى الآن بشكوى ضد ممدوح عيد، ولكن أعضاء الجبلاية اتفقوا على ضرورة معاقبة كل من يخطئ في حق الاتحاد أو التحكيم.

ممدوح عيد يهاجم منظومة التحكيم

وهاجم ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز التحكيم المصري بعد الخسارة من الزمالك بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وحقق فريق الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.