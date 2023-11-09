الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

الكاف يعلن موعد بيع تذاكر كأس أمم أفريقيا ويحدد الأسعار

كأس أمم أفريقيا،
كأس أمم أفريقيا، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - الكاف، إطلاق بيع تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام بكوت ديفوار خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر، يوم السبت المقبل.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، لمنح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا، لمباريات البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

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وتبلغ أسعار التذاكر 5000 فرنك أفريقي (حوالي 8 دولارات أمريكية) للفئة الثالثة، و10000 فرنك أفريقي (حوالي 16 دولارا أمريكيا) للفئة الثانية و15000 فرنك أفريقي (حوالي 24 دولارا أمريكيا).

وأوضح كاف أنه ستتاح للجماهير فرصة شراء التذاكر لمرحلة المجموعات مع فرصة الحصول على 6 تذاكر لكل أسرة.

يشار إلى أن السنغال حاملة لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا، بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح.

طلبات فيتوريا من اتحاد الكرة قبل أمم أفريقيا

واستعجل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اتحاد الكرة في حسم ملف المكافآت الخاصة باللاعبين قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا مسئولي اتحاد الكرة، ضرورة حسم مصير اعتماد مجلس الجبلاية، لائحة المكافآت الجديدة للمنتخب بعد زيادتها.

وجاء طلب فيتوريا خاصة وأن اتحاد الكرة مازال يعمل بلائحة المكافآت بالجهازين السابقين للمنتخب بقيادة إيهاب جلال والبرتغالي كارلوس كيروش.

ويرغب فيتوريا في اعتماد لائحة المكافآت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في يناير المقبل.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بخطاب يحدد فيه قائمة المنتخب الوطني الأول بتواجد  23 لاعبًا فقط في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وبذلك يكون الكاف قد قلل عدد اللاعبين إلى 23 لاعبا في قائمة كل منتخب بعدما كان 28 لاعبا في آخر بطولتين.

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