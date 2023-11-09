إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

تلقى الكولومبي لويس دياز، جناح فريق ليفربول، أنباء سارة قبل انطلاق مواجهة الريدز اليوم الخميس، أمام تولوز الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويأتي ذلك بعدما تم إطلاق سراح والده بعد 12 يوما من اختطافه، حيث عانى النجم الكولومبي من فترة صعبة خلال الأيام الماضية، بعد اختطاف والدته أيضا، والتي سرعان ما أطلق المختطفون في كولومبيا سراحها.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن جماعة جيش التحرير الوطني التي أعلنت مسؤوليتها عن خطف والد لويس دياز، بدأت التواصل مع منظمات إنسانية للاتفاق على عملية التسليم.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن جماعة جيش التحرير الوطني، اتصلت بالأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية لتحديد شروط إطلاق السراح.

دياز أساسيا في تشكيل ليفربول أمام تولوز

وشارك لويس دياز كبديل في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام لوتون تاون، وسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليرفع قميصه بعدها مرسلا رسالة تطالب بتحرير والده.

يذكر أن دياز يتواجد في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول الذي يستعد لمواجهة تولوز اليوم، ويبحث الريدز عن تحقيق الانتصار لضمان التأهل للدور التالي.

وضم تشكيل ليفربول ضد تولوز:

حراسة المرمى: كيفين كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جاريل كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: بن دوك، لويس دياز، كودي جاكبو.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة مضيفه تولوز.