الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خروج جمعية بنك الدم عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي علي
قصف إسرائيلي علي قطاع غزة، فيتو

اخبار غزة الآن، أكدت وزارة الصحة في غزة، في نبأ عاجل منذ قليل: خروج جمعية بنك الدم عن الخدمة نتيجة قصف إسرائيلي علي المركز.

 

واستهدف قصف إسرائيلي عنيف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى وسط ذعر الأطباء والمصابين.

 

إصابات داخل المستشفى الإندونيسي


وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: إن هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي لاستهداف محيطه.


وأضاف: هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية لمساعدة القطاع الصحي واستهدف المستشفيات ومحيطها، وفجر اليوم كان هناك استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي.

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هدنة إنسانية في قطاع غزة
 

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل  تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

 

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب
 

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

ومن جهتها كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار في غزة وفترات توقف تكتيكية لهذا السبب

ذعر في محيط المستشفى الإندونيسي، قصف إسرائيلي عنيف شمال غزة (فيديو)


رد حماس على مستقبل حكم غزة


وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".

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