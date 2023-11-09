الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار في غزة وفترات توقف تكتيكية لهذا السبب

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية.

 

عملية جيش الاحتلال في غزة

 وزعم جيش الاحتلال، أن الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو.

 

تحرك مدنيي غزة إلى الجنوب

وادعى أن عشرات الآلاف من مدنيي غزة لا يزالون يتحركون صوب الجنوب.

 

هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.

 

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وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية  لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.  

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

 

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

 

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

 

ومن جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

 

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

 

رد حماس على مستقبل حكم غزة

وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".


وقال الناطق باسم حماس: "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.

 

وأكد الناطق باسم حركة حماس، أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.


رد حماس جاء على ما قاله البيت الأبيض، أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من المستقبل في قطاع غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

 

وتابع: "بايدن ونتنياهو ليسا متفقين في الرأي دائما بشأن القضايا، وإسرائيل والولايات المتحدة دولتان صديقتان لكن ليس علينا أن نتفق على كل كلمة".


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