رئيس جامعة المنصورة يستعرض مع الإعلاميين خطة الإنجازات على مدار عام

استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم خطة التطورات والإنجازات داخل الحرم الجامعي على مدار عام منذ توليه المنصب.

لقاء رئيس الجامعة، فيتو

جاء ذلك اليوم الخميس خلال لقاء صحفي مع الصحفيين وممثلي المواقع الإخبارية بالدقهلية، وفي مستهل اللقاء قدم التحية لكافة المؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية على عملهم المتميز في نشر جهود جامعة المنصورة في مختلف القطاعات، مُشيرًا إلى أنهم شركاء نجاح منظومة التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تعُد واحدة من الجامعات الحكومية المتميزة، وتلعب دورًا بارزًا في تنمية محافظات الدلتا على كافة القطاعات التعليمية والخدمية وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى دور الجامعة في تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال كوادرها العلمية المُتميزة.

وتعد جامعة المنصورة هى أول جامعة مصرية حكومية تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر إلى أن الجامعة لها تاريخ عريق ومستقبل مشرق فقد أنشأت منذ خمسين عاما 1972 وقد حرصت فى خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتميز الحكومي وحرص الدولة المصرية على تقديم خدمات تعليمية وطبية ذات جودة عالية للمواطن المصرى.



وأهم ما تتميز به جامعة المنصورة أنها أنشأت على مساحة300 فدان تضم 18 كلية مختلفة التخصصات يدرس بها 180 الف طالب بمرحلة البكالوريوس، و60 الف طالب بمرحلة الدراسات العليا و15 الف طالب وافد حصلت 10 كليات على الاعتماد الأكاديمى منهم كلية الطب حصلت على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة عام 2023 م وتم اعتماد 20 برنامجا نوعيا منها اعتماد أول برنامجين من نوعهما على مستوى الجامعات المصرية برنامجى الدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية.

كما حصلت علي جوائز متنوعة ومراكز متعددة في مختلف المجالات والتخصصات، فقد حصلت الجامعة على المركز الأول فى التحول الرقمى، كما حصل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات على المركز الأول لأفضل موقع الكترونى تفاعلى، وحصلت كلية الهندسة على المركز الأولى فى فئة الكليات على مستوى الجامعات المصرية، وأفضل جامعة ابتكارية على مستوى جامعات الدلتا، والمركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة، كل ذلك وأكثر أهلها لأن تحصل على الاعتماد المؤسسى كأول جامعة مصرية حكومية تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتتقدم الجامعة هذا العام أول جامعة مصرية حكومية لجائزة التميز العربى.

خطة الجامعة فى تطوير الأنظمة الرقمية بهدف تحويل جامعة المنصورة إلى جامعة ذكية

مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة على مدار أكثر من 20 عامًا قام بتطوير أكثر من 35 نظامًا إلكترونيًا للمعلومات الإدارية مثلت حجر زاوية في التحول الرقمي وقدم المركز العديد من الإسهامات في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الرقمية والمواقع الإلكترونية بهدف تحويل جامعة المنصورة إلى جامعة ذكية.

والتي تعتمد على هذه الأنظمة بشكل أساسي في قطاعيها التعليمي والطبي، حيث توفر هذه الأنظمة العديد من الخدمات للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي أصبحت معه جزءًا لا يتجزأ من العمل اليومي داخل الجامعة.

وقد تم تحويل مركز تقنية الاتصالات والمعلومات إلى شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، استهدف تحقيق رؤية الجامعة من خلال توفير الخدمات التقنية المتميزة لمختلف المؤسسات الخاصة والحكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والعمل على تطوير وتحسين الأنظمة الإلكترونية القائمة، وتقديم الدعم الفني، إلى جانب تطوير أنظمة إلكترونية جديدة.

التحول الرقمي ورقمنة أنظمة الحجز بالمستشفيات والمراكز الطبية

بالفعل تم تشغيل نظام الحجز للكشف بالعيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية حيث تم عمل تطبيق رقمى للحجز عن بعد ( يستخدم على أنظمة الاندرويد - IOS – Windows ) وذلك تمهيدا لالغاء شباك حجز التذاكر بالمستشفيات والمراكز الطبية مع بداية العام الجديد 2024.

ثانيا: رقمنة العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المشروع القومى لرقمنة العمل داخل المستشفيات الجامعية والذى ينقسم إلى:

- مرحلة شبكة الإنترنت والمكونات غير الفعالة

- مرحلة شبكة الإنترنت والمكونات الفعالة وأجهزة الحاسب والخادم

- مرحلة المنصة الإلكترونية المتوافقة مع المعايير العالمية لتداول التقارير الطبية الرقمية بين جميع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى تمهيدا لربطها بجميع المستشفيات بالجمهورية

و وضعت لجنة رقمنة المستشفيات خطة التنفيذ وبدء العمل بها مع هذا العام وتشمل عمل تطبيق رقمى للحجز والمتابعة واستدعاء الأطباء بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية لتخفيف العبء على المترددين وتتم عملية الحجز والدفع الكترونيا ويتلقى المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بالإجراءات الواجب اتخاذها للكشف بعيادات المستشفيات والمراكز الطبية، وقد أظهرت المنظومة مردود ايجابى من المواطنين فى محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا فى التخفيف عن المرضى وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية، حيث تجاوزت نسبة الحجز الإلكترونى 70 % وحققت نسبة رضاء تخطت 90% وفقا لاستطلاعات رأى المرضى والمترددين.



ويتم حاليا الانتهاء من برنامج استدعاء الأطباء بصورة رقمية بشكل كامل لتقليل وقت استدعاء الأطباء لمعاينة المرضى من التخصصات الأخرى، بما ينعكس على ارتفاع مستوى جودة الخدمة الطبية وتحقيق رضا المترددين من المرضى وأسرهم.

أهم الشراكات الدولية للجامعة مع الجامعات الدولية الأخرى.

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانخراط وتوقيع عقود توأمة مع كبرى الجامعات العالمية الدولية ذات التصنيفات المتقدمة وأن الهدف من ذلك ضمان مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة معترف بها دوليًا ومحليًا، وتحرص دائمًا على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وقد تم تجديد عقد شراكة بين جامعتي المنصورة ومانشستر للتعليم الطبي دام سبعة عشر عامًا من خلال كليتى الطب بجامعة المنصورة وجامعة مانشستر بإنجلترا، مما يدل أن كلية الطب بجامعة المنصورة تعد احد القلاع الطبية المصرية وتصنف بانتظام كواحدة من أفضل كليات الطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن ادارة الجامعة وكلية الطب وضعت نصب أعينها على ربط المقررات الدراسية والمناهج والبرامج باحتياجات سوق العمل، وحرصت على عقد أول شراكة دولية لبرنامج طبى فى الجامعات المصرية.

ومنذ إطلاق البرنامج في بداية العام الدراسي 2006-2007 وفقًا للاتفاقية الموقعة مع جامعة مانشستر يعتمد البرنامج منهج جامعة مانشستر تحت إشراف وتدريب الجانب الإنجليزي أثناء التدريس والتقييم من الجانب المصري ويهدف البرنامج الى إعداد خريج كفء قادر علي تقديم رعاية صحية عالية الجودة ويتميز بمهارات التعلم المستمر وأساسيات البحث العلمي في إطار من الالتزام بأخلاقيات المهنة.

البرنامج بدأ الدراسة عام 2006 م ويدرس به حاليا قرابة 2000 طالب 50% منهم يمثلون 27 دولة مختلفة، وتخرج من البرنامج 11 دفعة ويمنح البرنامج مستوى عالميا لدرجة البكالوريوس في الطب، ذلك لأنه يعتمد مناهج أحد البرامج التعليمية الطبية الرائدة في المملكة المتحدة - برنامج جامعة مانشستر.

وأدى ذلك الى تميز مستوى خريجى البرنامج من مصر ومختلف دول العالم انعكس بحصولهم على فرص عمل مميزة وتواجدهم فى كبرى المؤسسات الطبية فى مصر والعالم.

مساهمة الجامعة في ثقل فكر طلايها وتنمية روح الانتماء

للجامعة دور كبير في تأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال كوادرها العلمية المُتميزة، ومن خلال الأنشطة الطلابية تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسئولية، وتكثيف الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية الكبرى،وتسليط الضوء على ما تقدمه القيادة السياسية من دعم لكافة قطاعات الدولة حيث حظى قطاع التعليم الجامعى بالنصيب الأوفر من الدعم.



والتأكيد على برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الطلاب في كافة التحديات التي تواجه الوطن، وتنفيذ خطة تنمية الوعي الطلابي للتوعية بالتحديات التي تواجه الدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

انشاء وتطوير الوحدات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية

فى اطار توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الجامعة بانشاء وتطوير الخدمات الوحدات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن المصرى ونظرًا لتميز الخدمات الطبية بجامعة المنصورة لأبناء محافظة الدقهلية وتمتد الخدمات الى محافظات الدلتا قامت الجامعة بانشاء وتطوير عددًا من الوحدات الطبية بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية حيث تستقبل المستشفيات وتقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 2 مليون مريض سنويا ومساهمة المستشفيات للقضاء على قوائم الانتظار وتتمثل عمليات التطوير فى:

• مستشفى الجامعة الرئيسى:

- يتم حاليا الانتهاء من تركيب عدد 3 اجهزة بقسم الطب النووى لعلاج مرضى الأورام جهاز اشعة مقعطية للتخطيط بقيمة 11 مليون جنيه من الموازنة العامة، جهاز المعجل الخطى لعمل جلسات العلاج الاشعاعى 125 مليون جنيه منهم 80 مليون من موازنة الدولة و45 مليون من مؤسسة مصر الخير ( وزارة التضامن )، جهاز الاشعاع عن قرب بقيمة 20 مليون جنيه لعلاج أورام النساء منهم 15 مليون من الموارد الذاتية للجامعة و5 مليون تبرع من المجتمع المدنى، حيث ستقدم هذه الأجهزة الخدمات العلاجية لمرضى الأورام بقدرة 120 الف جلسة سنويا ومتوقع زيادة القدرة الى 150 الف جلسة سنويا وسيتم التشغيل الفعلى أول مارس 2024م

- تجهيز عدد 2 كابينة علاج كيماوى بقيمة مليون جنيه تبرع من شركة وثاق للتأمين التكافلى

- يتم حاليا توريد وتركيب منظم لجهازالجاما كاميرا بقيمة نصف مليون جنيه لدعم مرضى الأورام والطب النووى تبرع من شركة وثاق للتأمين

- تم افتتاح وحدة علاج القدم السكرى والعناية الفائقة بتكلفة 20 مليون جنيه تبرع من المجتمع المدنى

- يتم حاليا تطوير وتجديد وحدة المناظير بقسمم الأمراض الصدرية بقيمة 13 مليون جنيه وهى اضافة كبيرة فى تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الأمراض الصدرية تبرع من بنك ناصر الاجتماعى وزارة التضامن.

- تم الانتها من تجهيز المعامل المركزية بقيمة 30 مليون جنيه تضم عددا من المعامل المتخصصة: معامل أمراض الدم، معامل الباثولوجى وغيرها

• مركز جراحة الجهاز الهضمى:

برنامج زراعة الكبد من البرامج المميزة لزراعة الأعضاء بالمنظومة الطبية للجامعة ونظرا لتزايد الأعداد ويتم حاليا الانتهاء من جهيزات مبنى جديد لزراعة الكبد الجديد لتقليل قوائم الانتظار وسيتم افتتاحه قريبا بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى، وبرنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة يعمل في جزء من مبنى مركز جراحة الجهاز الهضمي على عدد 20 سريرًا فقط، وحتى الآن تم إجراء عدد 1000 عملية زراعة كبد بالمركز من جميع محافظات مصر منهم 80 حالة من الدول العربية مثل (ليبيا – اليمن – العراق – الأردن – السودان – فلسطين – سوريا - الصومال - السنغال).

المبنى يتكون من 9 أدوار من تبرعات المجتمع المدني ليسهم في القضاء على قوائم الانتظار، ويحتوي المبني على الدور الأرضى والمخصص للخدمات والميكنة، وعدد 6 حجرات عيادة خارجية، 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سريرا لإقامة المرضى، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.

• مركز جراحة القلب والصدر جراحة الأوعية الدموية:

- يتم حاليا استكمال تجهيزات العناية المركزة ويعمل آليا بقدرة 4 غرف عمليات ليتم إضافة 4 غرف عمليات أخرى بقيمة 30 مليون جنيه ليقدم خدماته المتخصصة لمرضى جراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية.

• المراكز الطبية الثلاثة ( جراحة المخ والأعصاب – جراح النسا والتوليد – جراحة العظام ):

- تم افتتاح وتشغيل العيادات الخارجية

- تم تشغيل قسم الأشعة ويضم 1 جهاز رنين، 2 جهاز اشعة مقطعية، 2 جهاز اشعة عادية، 6 أجهزة موجات صوتية رباعى الأبعاد بقيمة اجمالية 100 مليون جنيه

- تم تشغيل وحدة القسطرة المخية بقيمة 18 مليون جنيه

- تم الانتهاء من تجهيز دور عمليات كامل بالاضافة الى دور اقامة داخلى لمرضى تخصصات المراكز الطبية الثلاثة

- تم الانتهاء من تجهيز قسم الروماتيزم والتأهيل

- تم الانتهاء من تجهيز المعامل المركزية

• مركز الأورام:

- تم تشغيل وحدة PET.C.T للتشخيص الدقيق لمرضى الأورام وهو الجهاز الوحيد فى محافظات الدلتا بقيمة 25 مليون جنيه

- تم التعاقد على شراء وتوريد جهاز المعجل الخطى لعلاج مرضى الأورام وخلال عامين سيتم الانتها من تركيب الجهاز

- يتم حاليا احلال وتجديد 6 غرف عمليات بقيمة 60 مليون جنيه منه 10 مليون جنيه تبرع من جمعية مرضى الاورام

• مستشفى الأطفال الجامعى:

- يتم حاليا تجهيز غرفة عمليات قلب الأطفال تبرع من البنك الأهلى بقيمة 15 مليون ويتم تطوير باقى جناح العمليات والعناية وقسم الكلى بقيمة اجمالية 90 مليون جنيه

• مستشفى الباطنة التخصصى:

- تم افتتاح مبنى توسعات مستشفى الباطنة التخصصى الجديد واضافة 75 سرير عناية مركزة بالمبنى الجديد

- تم افتتاح استقبال مستشفى الباطنة لاستقبال حالات مرضى القلب والكبد والجهاز الهضمى والقىء الدموى وغيرها

- تم تجهيز وحدة القىء الدموى بأحدث الأجهزة

• مركز طب وجراحة العيون:

- تم افتتاح وحدة طوارىء جراحات العيون

- يتم حاليا الانتهاء من تطوير استراحة العيادات الخارجية

- يتم حاليا احلال وتجديد غرف العمليات

• مستشفى الطوارئ:

- تم افتتاح الاستقبال ( ب ) الجديد وتطوير مدخل المستشفى

- تم تركيب جهاز أشعة مقطعية جديد

- جارى تطوير العمليات

- جارى العمل بالمشروع المشترك لتوسعات مستشفى الطوارىء بالتعاون مع وزارة الصحة.

جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات السيد وزير التعليم العالى والدور المجتمعى لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وتم وضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة من كافة التخصصات ووضع كافة الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من اشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الاصابات وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات.



مشاركة جامعة المنصورة فى علاج المصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني

تشارك بالتنسيق مع وزارة الصحة بمستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.



وتشارك مستشفيات جامعة المنصورة من خلال فريق طبى جراحى متعدد التخصصات على قدر كبير من الكفاءة للتعامل مع الحالات الحرجة.



مشروعات قطاع التعليم:

• تجديدات مستشفى الطلبة جامعة المنصورة

المستشفى يعد صرحًا طبيًّا متميزًا من المشروعات الصحية لخدمة الطلاب على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، وقد حرصت الجامعة على تطويرها ورفع كفاءتها وتلبية متطلباتها واحتياجاتها من الموارد البشرية والمادية، وكذلك الارتقاء ببنيتها الأساسية الإنشائية والعلاجية والمعلوماتية.



المستشفى بقدرة ٧٠ سريرا وشهد تطوير منطقة العمليات والتي تتكون من غرفة العمليات الصغرى، وغرفة العمليات الحرجة، وغرفة الأشعة، وصيدلية الاستقبال، ومنطقة الأسرة وتتكون من عدد سبعة أسرة، غرفة الجبس، بالإضافة الي عدد 8 غرف خدمات مساعدة.

• المبنى الإدارى بكلية الحقوق

تم إنشاؤها وفقا لرغبة الجامعة فى مواكبة أحدث النظم العالمية للمشروعات المماثلة وليكون المبنى نموذجا لتطبيق الفكر المستقبلي وسيتم الانتهاء من الإنشاءات نهاية عام 2024 م، والمبنى الجديد تم تصميمه وفق أحدث النظم المعمارية والإنشائية ليراعى مبادئ الاستدامة البيئية من حيث توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية والاتصال الفراغى بين الأدوار المختلفة وترشيد الطاقة من خلال دراسة التوجيه واستخدام المعالجات المناخية المناسبة وكذلك أنواع الزجاج العازلة للصوت والحرارة.

تم استخدام الأنظمة الإنشائية المتطورة والتى تناسب طبيعة الفراغات فى كل دور مع استخدام خامات ملائمة لعزل حرارة الاسطح النهائية، كما تم الأخذ فى الاعتبار مبادئ التصميم الذكى ( smart design ) عند البدء فى مراحل التشطيبات.

• مشروع امتداد كلية الحاسبات والعلومات

امتداد كلية الحاسبات والمعلومات على مساحة 2400 م2 سيتم الانتهاء منه نهاية عام 2024 م المبنى عبارة عن بدرم + أرضي + 6 أدوار علوية لاستيعاب أعداد الطلاب المقبولين بالكلية والتوسع في إنشاء برامج خاصة جديدة بالكلية وحيث أن الأماكن المتاحة حاليا لم تعد تلبى إحتياجات العملية التعليمة بالكلية، تتضمن التوسعات 4 مدرجات سعة 500 طالب أو أكثر، 20 معمل حاسب آلى، 5 معامل متخصصة، قاعة امتحانات، قاعة سيمنار، مكاتب أعضاء هيئة التدريس، مكاتب إدارية.

• مبنى الطلاب المركزى بكلية الهندسة

مبنى الطلاب المركزى بكلية الهندسة أنشىء على مساحة 2150 مترا مربعا، ويتكون من بدروم وأرضي وثمانية طوابق متكررة، يشتمل على مدرجات ومسرح كبير ومعامل مركزية لجميع التخصصات وكذلك مبني خدمات مركزي لطلاب كلية الهندسة ومعرض كبير لعرض مشاريع التخرج لجميع التخصصات. كما يشتمل على عدد من المعامل البحثية المتخصصة في جميع المجالات الهندسية.

- جارى حاليا تخصيص مبنى للطلاب الوافدين لتسهيل كافة الخدمات المتعلقة بالطلاب الوافدين أثناء دراستهم بالجامعة

- جارى تخصيص مبنى للمجمع الخدمى والذى يتضمن تقديم كافة الخدمات الحكومية لمنسوبى الجامعة والتى تتضمن: ( الجوازات – السجل المدنى – الشهر العقارى ).