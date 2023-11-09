سيطرة الأهلي وبيراميدز على قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

قائمة منتخب مصر، سيطر ناديا الأهلي وبيراميدز على اختيارات البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضمت قائمة الفراعنة للدخول في معسكر تدريبي في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

قائمة منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح اليوم الخميس، القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في افتتاح تصفيات كأس العالم.

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وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبا من 13 ناديا كان أكثرهم النادي الأهلي وضم 7 لاعبين من قائمة المنتخب ثم بيراميدز 5 لاعبين وخلفهما الزمالك 3 لاعبين.

وجاءت اختيارات فيتوريا كالتالي:

الأهلي “محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومروان عطية وأمام عاشور وحسين الشحات”.

بيراميدز "أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومصطفي فتحي".

الزمالك “محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو ”

محمد صلاح "ليفربول"

فيوتشر "عمر كمال "

المصري “محمود حمادة”

حمدي فتحي"الوكرة القطري"

طارق حامد “ضمك السعودي”

محمد النني “ارسنال”

مصطفي محمد “نانت الفرنسي”

محمد شريف" الخليج السعودي"

محمود حسن تريزيجيه “طرابزون التركي”

عمر مرموش “آينتراخت فرانكفورت”

محمد صلاح

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لازم نبدأ التصفيات بالقوة المضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم لكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساءً.