المصري يحتفل باختيار محمود حمادة بقائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي چيبوتي وسيراليون

احتفل النادي المصري البورسعيدي باختيار محمود حمادة لاعب الفريق الكروي بالنادي ضمن قائمة منتخب مصر التي أعلنها البرتغالي روي ڤيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لمعسكره المغلق استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات واللتين تجمعا منتخب مصر بمنتخبي چيبوتي وسيراليون والمقرر إقامتهما يومي السادس عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجاري على الترتيب.

وضمت قائمة المعسكر 25 لاعبا من بينهم محمود حمادة لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

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قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.



وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى علي جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لازم نبدأ التصفيات بالقوة المضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصرًا.

أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.