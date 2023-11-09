استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

منتخب مصر، سيطرت حالة من الغضب والاستياء لدى مسئولي نادي الزمالك من انضمام ثنائي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر رغم وجود قرار بوقفهما من نادي الزمالك وعرضهما للبيع.

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وأوضحت مصادر أن إدارة الزمال ستجري اتصالات بحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لإبلاغه بغضب واستياء الإدارة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ واللاعبون هم:



محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.

أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.