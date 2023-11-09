الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

رامي ربيعة يعود لـ منتخب مصر بعد غياب 21 شهرا

رامي ربيعة، فيتو
رامي ربيعة، فيتو

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة تضم 25 لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر، والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الحالي في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهدت قائمة منتخب مصر تواجد رامي ربيعة، لاعب الأهلي، بدلًا من زميله في القلعة الحمراء ياسر إبراهيم الذي انضم إلى معسكر الفراعنة الماضي.

وعاد رامي ربيعة لقائمة منتخب مصر بعد غياب 21 شهرا، وبالتحديد منذ آخر مشاركاته مع الفراعنة يوم 29 مارس 2022 أمام منتخب النسغال في المباراة الفاصلة من إياب تصفيات كأس العالم، حيث شارك لأكثر من نصف ساعة قبل إصابته ليغادر ويشارك بدلًا منه إمام عاشور.

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قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل كلا من:

محمد الشناوي 

محمد صبحي 

أحمد الشناوي 

محمد هاني

عمر كمال 

علي جبر 

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح 

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو 

محمود حمادة 

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه 

عمر مرموش 

حسين الشحات.

 وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصرًا.

أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.

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