تفاصيل مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات المونديال

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء ١٦ نوفمبر، في الجولة الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

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منتخب جيبوتي منافس مصر في تصفيات المونديال، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي.

وأرسل مسئولو اتحاد الكرة في الساعات الماضية خطابا للجهات الأمنية، يطلبون فيه السماح بحضور 50 ألف مشجع لمؤازرة منتخب مصر في مباراته القادمة أمام نظيره منتخب جيبوتي، في المباراة المحدد لها يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي في الجولة الإفتتاحية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

قائمة اللاعبين المحترفين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا،، قائمة بأسماء اللاعبين المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر المقبل موعدا لإعلان القائمة النهائية للفراعنة محليين ومحترفين، إستعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في إفتتاح تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، 25 لاعبًا بينهم ثمانية لاعبين على الأقل.

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

وحسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا و

ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا

احتل منتخب مصر المركز الخامس على المستوى الإفريقي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن شهر أكتوبر.

تصنيف منتخبات أفريقيا

المغرب 13 عالميا

السنغال 20 عالميا

تونس 32 عالميا

الجزائر 33 عالميا

مصر 35 عالميا

نيجيريا 40 عالميا

الكاميرون 47 عالميا

مالي 52 عالميا

حافظ منتخب مصر على مركزه 35 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر أكتوبر.

وجاء ذلك بعد الفوز على زامبيا بهدف والتعادل مع الجزائر بهدف لمثله في آخر مباريات الفراعنة في معسكر أكتوبر الذي أقيم بالإمارات.

عودة أحمد حجازي لصفوف منتخب مصر

سيطرت حالة من التفاؤل والارتياح على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد الاطمئنان على الحالة الطبية لمدافع الفريق أحمد حجازي، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، بعد أن عقد اللاعب جلسة مع روي فيتوريا في الإمارات، والتي طمأن خلالها حجازي المدير الفني للفراعنة أنه تماثل للشفاء ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وأنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بنهاية شهر ديسمبر المقبل على الأكثر.

موعد عودة حجازي للتدريبات الجماعية

وأكد أحمد حجازي خلال جلسته مع روي فيتوريا أن الطبيب الخاص به أكد على عودته في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، على أن يشارك بعدها في المباريات بشكل طبيعي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر، أن روي فيتوريا كلف محمد أبو العلا طبيب الفريق، بمتابعة الحالة الطبية للاعب أحمد حجازي خلال الفترة القادمة، وإعداد تقارير دورية عن جاهزيته للمباريات، لحسم موقفه من التواجد في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق في كوت ديفوار في يناير المقبل.

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