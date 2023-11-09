الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رفع 500 حالة تعدٍ للمقاهي بشارع المريوطية في الجيزة (صور)

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة بحملة في الجيزة، فيتو

 تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة علي موقع فيس بوك شكوي المواطنين من وجود مقاه متعدية علي نهر الطريق وأرصفة المشاة بوضع الكراسي والترابيزات، مما يسبب إعاقة لحركة سير المشاة  وغير ملتزمة بمواعيد الغلق، وتحدث إزعاجا كبيرا بشارع المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل نطاق حي الطالبية. 

تكليفات محافظ الجيزة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية ومدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة بالمنطقة محل الشكوى وإزالة كافة المخالفات والتعديات الخاصة بالمحال والمقاهي والكافيهات  من الطريق العام مع المرور الدوري لعدم تكرار المخالفة.  

ووجهت محافظة الجيزة حملة أسفرت عن رفع ومصادرة حوالي ٥٠٠ حالة إشغال متنوعة شملت كراسي وترابيزات وشيشة من مقهي سلطنة والنهار وعدد ِ من المنشآت الأخري مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة مجددا، لتلاشي الغلق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

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وجاء ذلك في إطار الاستجابات الدورية من محافظة الجيزة للشكاوي الواردة علي مواقع التواصل الإجتماعي

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