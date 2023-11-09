باحثة: حكومة نتنياهو خارج السيطرة الأمريكية

حكومة نتنياهو، كشفت الباحثة زينب عباس، المتخصصة بالشأن الإسرائيلى، أن حكومة نتنياهو خرجت عن سيطرة أمريكا.

وأضافت أن الضوء الأخضر الذي منحته أمريكا لإسرائيل تحت ستار ما يُسمى "بالدفاع عن النفس" تجاوز كل الحدود، جراء الانتهاكات والمجازر اليومية التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال، ومع تزايد التحرك الشعبي في أمريكا، من خلال المظاهرات المستمرة والتي تُطالب بوقف إطلاق النار وتتهم الرئيس الأمريكي بايدن بالتعاون مع نتنياهو في الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

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محاولة شد لجام التهور الصهيونى

حكومة نتنياهو، وأكدت فى تصريح خاص لـ فيتو، أن هناك مؤشرًا يدعو للقلق داخل القيادة الأمريكية خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وحرص بايدن عن مكانته السياسية جراء ما يحدث في فلسطين، وكذلك بدأت الستار ينكشف عن التعاون الأمريكي الصهيوني أمام العالم بشكل عام، والوطن العربي بشكل خاص، مما قد يُهدد مصالح أمريكا في الشرق الأوسط، فنجد محاولات التحايل لتغيير الوضع الحالي بشكل جزئي في فلسطين بالمطالبة بتنفيذ هدنة لوقف إطلاق النار، كمحاولة "لشد لجام التهور الصهيوني النازي غير المسبوق".

وواصلت حديثها قائلة: كما نجد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "هيلاري كلينتون" التي أعلنت أن "إسرائيل وفلسطين بحاجة إلى قيادة جديدة ليكون لديهما فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام"، على الرغم من تصريحاتها من قبل حيث كانت تدعو إلى "عدم وقف إطلاق النار لأنه لا يصب في مصلحة إسرائيل وسيؤدي إلى تقوية صفوف حركة حماس".



طوفان الأقصى النهاية الحتمية لمسيرة نتنياهو

وتابعت عملية طوفان الأقصى هي النهاية الحتمية لمسيرة نتنياهو وحكومته، ومن ثم أصبح أيام بقاء حكومة نتنياهو في الحكم باتت معدودة، والأمر لن يتغير سواء في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة أو في ظل حكومة جديدة، أي أن الحكومة الجديدة لن تكون أفضل حالًا من حكومة نتنياهو من حيث تطبيق سياستها النازية، فمنذ 75 عامًا من وجود الاحتلال الإسرائيلي وكل قياداته تحمل نفس الصبغة الاحتلالية الاستعمارية وتُطبق العديد من المجازر وجرائم الإبادة الجماعية مع اختلاف أشكالها وصورها.

وقالت: حكومة نتنياهو وتيارها اليميني المتطرف تتسم بالعنصرية والوحشية مع الفلسطينيين والعرب لكن الأشد خطورة لو تولت حكومة تابعة للتيار اليساري" الذي يُمثل القسوة الناعمة الخفية"، فهذا التيار يكون حريصا بمعسول الكلام في تصريحاته ويُظهر قشرة خارجية عن السلام والإنسانية والتعاون المشترك، مما يُسهل له التغلغل داخل المجتمعات العربية وكسب التأييد العالمي لها، ولكنه في حقيقة الأمر لا يختلف مُطلقًا عن التيار اليميني المُتطرف.