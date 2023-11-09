ريال مدريد يختار صفقة جديدة تحسبا لفشل ضم مبابي

يواجه ريال مدريد صعوبات كبيرة في ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ريال مدريد يستبعد أن يتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل بسبب راتبه الكبير والذي لا يتناسب مع الخطة الاستراتيجية المستقبلية لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وأضافت أن مبابي يريد الاحتفاظ براتبه مع باريس وهذا يعني وجود اختلافات هائلة في الراتب مع الفريق الملكي المتوقع الحصول عليه، وهو مادفع ريال مدريد للتوجه نحو صفقة جديدة لتدعيم الجانب الهجومي.

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ويسعى ريال مدريد للتفاوض على ضم جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، حيث أكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ تواصل بالفعل مع موسيالا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لأنه مدرك حجم الخطر الذي سيواجهه إذا قرر ريال مدريد التعاقد معه بالأخص أنه سيدخل العام الأخير في عقده.

من ناحية أخرى، علق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على أزمة حارس مرمى فريقه جيانلويجي دوناروما مع جماهير ميلان، واستقبالهم للحارس بالنقود المزيفة خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وعاد دوناروما حارس ميلان السابق إلى ملعب "سان سيرو" من جديد بعد غياب بعدما رحل عن الفريق الإيطالي قبل سنوات إلى باريس سان جيرمان بالمجان، دون استفادة الروسونيري وهو ما أزعج الجماهير.

وقبل مغادرة دوناروما عن ميلان، قامت الجماهير بمهاجمته برمي الأموال المزيفة على أرض الملعب بجانب مرماه منتقدين ما فعله، وهو ما تكرر خلال مباراة ميلان وباريس سان جيرمان.

وعلق كيليان مبابي على الواقعة في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "أعتقد أن ما فعلوه كان أكثر من اللازم، لكن هذه هي كرة القدم الحديثة اليوم، الجماهير تفعل ما تريد، لا يمكننا أن نخبرهم بما يجب عليهم فعله، لقد حاولنا حمايته بقدر الإمكان".

وحقق فريق ميلان الإيطالي فوزا غاليا على ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان حقق العديد من المكاسب في ليلة الفوز على باريس، حيث حصد النادي 10 ملايين يورو ونصف من وراء اللقاء.

وأضاف أن ملعب سان سيرو شهد حضور 75 ألف و649 مشجعا، ليجني النادي من وراء الحضور الجماهيري 7.719.247 مليون يورو.

ولفت الموقع إلى أن هذا الرقم يضاف إلى مبلغ 2.8 مليون يورو، يذهب لمن يفوز في مباراة بمرحلة المجموعات.

يشار إلى أن ميلان بفوزه على باريس، رفع رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة، فيما تجمد سان جيرمان عند 6 نقاط بالمركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

تفاصيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان

بدأت المباراة بسيطرة من ميلان الإيطالي، وأطلق لياو تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة تصدى لها دوناروما بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل ميلان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول لياو مرواغة أشرف حكيمي لتصل إلى لوفتوس شيك الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس سان جيرمان في خطف هدف التقدم طريق ميلان شكرينيار بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مرر كرة رائعة إلى ميلان شكرينيار ليسدد الكرة في شباك الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 12، رد ميلان بهدف التعادل عن طريق رفائيل لياو بعد هجمة مرتدة عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17، كاد باريس سان جيرمان يحرز الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ديمبلي من الطرف الأيمن كادت تصل إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من حارس المرمى وتصدى للكرة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وجاء الهدف الثاني لميلان عن طريق جيرو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق هيرنانديز على رأس جيرو الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.