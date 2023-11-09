ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والجيزة
شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الإتجار والقائمين على ورش تصنيعها بأسيوط والجيزة.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريتى أمن "أسيوط - الجيزة" ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط ) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته (بندقية آلية - 4 بنادق خرطوش – 11 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).
وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (مالك ورشة خراطة، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) لقيامه بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزته (4 طبنجات معدلة –4 خزائن طبنجة - 4 فرد محلى - عدد من الطلقات– كمية من أجزاء وأدوات التصنيع).
بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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