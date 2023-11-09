الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على المتهمين فى واقعة فيديو سرقة محور صفط اللبن بالجيزة

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين فى واقعة فيديو سرقة محور صفط اللبن بالجيز

ألقت  الأجهزة  الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة.

 

وتابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملان خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم
شرطة بولاق الدكرور).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه أمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور سرقة محور صفط اللبن شرطة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور وزارة الداخلية

مواد متعلقة

طالب ينهى حياة زميله فى البحيرة

سائق ينهى حياة طالب لتعثره فى سداد ديونه بكفر الشيخ

الأمن يكشف حقيقة تعدى الشرطة على سيدة والقبض عليها بالشرابية

حالة المرور فى الطرق، كوبرى 6 أكتوبر وطريق الحرية الاكثر زحاما

المرور تعيد فتح طريقى إسكندرية الصحراوى والدولى

القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه في الإسكندرية

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل مول شهير بالشيخ زايد

ضبط ‏64 ألف مخالفة مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية