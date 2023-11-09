إجراء جديد ضد 3 أشقاء متهمين بحيازة أسلحة بدون ترخيص بالبساتين

استعجلت نيابة البساتين الجزئية تحريات الأجهزة الأمنية بشأن 3 أشقاء متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.