ضبط 3 أشقاء بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 أشقاء وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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