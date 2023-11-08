الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشقاء بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين

ضبط 3 أشقاء وبحوزتهم
ضبط 3 أشقاء وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 3 أشقاء وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

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تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية  والبيضاء بدون ترخيص.

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 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة البساتين

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