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اقتصاد

رئيس البورصة يلتقي بقيادات شركات الوساطة بالإسكندرية

لقاء رئيس البورصة
لقاء رئيس البورصة المصرية، فيتو

 التقى يوم الأربعاء، الموافق ٨-أكتوبر-٢٠٢٣،  أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية بقيادات شركات الوساطة  بالإسكندرية وذلك بمقر البورصة هناك.

 

محاور واستراتيجية العمل 

وعرض رئيس البورصة أثناء اللقاء محاور واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وخطط البورصة التي تهدف إلى تحديث نظام التداول وإطلاق أدوات مالية جديدة على رأسها الأنصبة أو الحصص العقارية، وكذلك العمل على جذب مستثمرين جدد لتعزيز جانب الطلب، وأيضا استمرار التواصل مع عدد من الشركات الناجحة لجذبها للقيد في البورصة تعزيزا لجانب العرض.

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تحديات شركات الوساطة 

 كما ناقش الشيخ التحديات التي تواجه شركات الوساطة عموما، وتلك المتواجدة في الإسكندرية خصوصا، واستعرض مع رؤساء وقيادات تلك الشركات سبل تنمية سوق الأوراق المالية والحفاظ على استقراره، حيث استمع  إلى المقترحات التي عرضتها شركات السمسرة وتمت مناقشتها وأهمها توفير دورات تدريب للتراخيص المهنية بالإسكندرية لتخفيض التكاليف التي تتحملها الشركات عند انتقال موظفيها للقاهرة، وقد وعد الشيخ ببحث الموضوع للوصول لافضل الحلول لذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أحمد الشيخ حرص إدارة البورصة المصرية على الحوار المستمر مع أطراف السوق لتحقيق  المستهدفات الاستراتيجية.

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