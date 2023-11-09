حركة فتح: جهود مصرية قوية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
أخبار غزة الآن، قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن كل الحركات على كل الأصعدة وكل الجبهات مهمة في هذه المرحلة، خاصة الدور المصري الذي يصطدم بعقلية احتلالية لا تؤمن سوى بارتكاب المجازر.
دعم أمريكا لإسرائيل
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يؤمن أنه لا رادع له نتيجة الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة وأوروبا، وهناك جهد كبير يبذل على المستوى العربي لتحويل كل المواقف لحالة ضغط حقيقي.
وقف العدوان الإسرائيلي
وتابع أنه لا يعقل أن تستمر حكومة الاحتلال في هذا العدوان وهذه المجازر ولا تسمع لأصوات الدول المعتدلة وصوت الأمم المتحدة، والسلطة الأكبر حاليًّا لوقف هذه المجازر في يد الولايات المتحدة، ويجب أن تتركز كل القوى في الضغط على الولايات المتحدة لتوقف هذا العدوان.
وقف نزيف الدم الفلسطيني
ولفت إلى أن العالم الآن يقف على مفترق طرق، إما أن يقوم بمسؤوليته ويوقف نزيف الدم الفلسطيني الذي تخطى 10 آلاف شهيد من الشعب الفلسطيني، وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس هي الممثل الوحيد للفلسطينيين في المحافل الدولية ومن ضمنها مؤتمر باريس ومؤتمر القمة العربية القادم.
هدنة إنسانية
وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية”، امس، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن “مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة”، مؤكدة اقتراب القاهرة من التوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين.
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