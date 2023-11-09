حسام المندوه بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر: المبادئ تنتصر

مباراة الزمالك وبيراميدز، وجه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك رسالة، بعد تأهل الفريق الأبيض لنهائي بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر استبعاد استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبي الفريق من مباريات الأبيض وعرضهم للبيع بسبب أزمة مباراة زد.

وكتب حسام المندوه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" الزمالك أولًا المبادئ تنتصر.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على التوجه لغرفة ملابس الفريق عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز وبلوغ النهائي.

وأشاد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالمجهود المبذول من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والذي تكلل بالفوز في لقاء اليوم.

وطالب رئيس النادي في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني باستمرار نفس الروح التي ظهرت في لقاء اليوم، مؤكدًا ثقته الكاملة في تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعاني قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال قائلا: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيا من أجل اللقاء وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

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وأضاف المدير الفني، أنه اختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحًا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول، وشدد على أن الزمالك كان دائمًا رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم".

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفا أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخطره بأنه المسؤول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.

وأوضح أن كابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبًا منه تولي المسؤولية ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددًا على أنه تحت أمر النادي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

سجل فيستون مايلي هدف بيراميدز الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 5، وسجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للوقت الأصلي، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، وعاد الزمالك وسجل هدف التعادل عن طريق سامسون أكينيولا بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني، سجل ناصر منسي هدف الزمالك الثالث في شباك بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني.

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قد أعلن عن التشكيل الأساسي لمباراة بيراميدز باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

ويضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، أعلن تشكيل مباراة الزمالك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للعام الماضي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.