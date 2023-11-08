مترو 23، معرض فني لـ غادة الكندري بجاليري أكسيس

يستضيف جاليري أكسيس للفنون، معرض "مترو 23- قصص على قطار متحرك" للفنانة التشكيلية غادة الكندري، حيث يفتتح المعرض في تمام السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، وذلك بمقر الجاليري بشارع النبراوي بوسط القاهرة.

معرض مترو 23

ويضم المعرض كوكبة من الإبداعات الجديدة بريشة غادة الكندري، حيث من المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور وذلك حتى يوم 2 ديسمبر المقبل.

الفنانة التشكيلية غادة الكندري

وليست المرة الأولى، التي تقدم فيها الفنانة التشكيلية الكويتية غادة الكندري أعمالها في معرض خاص بمصر، حيث كانت قد أقامت العام الماضي معرضا في جاليري مصر بالقاهرة.

يشُار إلى أن غادة الكندري فنانة كويتية ولدت في دلهي عام 1969، وفي عام 1992 حصلت على بكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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وتشكل أسلوبها الفني من خلال دورة الرسم بمدرسة الفنون البصرية، كما تأثرت أيضًا بالرسامين الكلاسيكيين مثل سيزان، ماتيس، شيلي، موديجلياني وكليمت، والكتب المصورة.



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